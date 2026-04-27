PSG - Transfert de Lucas Chevalier : Le débat très animé dans L'EQUIPE du Soir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Relégué sur le banc de touche depuis la fin de l'année dernière, Lucas Chevalier est désormais la doublure de Matvey Safonov. Par conséquent, l'avenir du portier français au PSG est désormais en question, ce qui a donné lieu à un débat sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.

Recruté l'été dernier pour être le successeur de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a finalement perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Une situation qui jette un froid sur l'avenir du portier français au PSG, ce qui a donné lui a un débat animé sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avec une première prise de position de Grégory Schneider.

ℹ️ Où en est Chevalier ?



🧐 Sa situation ne l’enchante pas, mais selon ses proches, elle ne lui a ni plombé le moral, ni gangrené l’ambition.



🎙 « Il va bien moralement même si, de l’extérieur, la situation ne semble pas évidente, glisse un membre de son premier cercle. Il faut… pic.twitter.com/Lg8pRp97An — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 24, 2026

Chevalier doit quitter le PSG ? « C'est un gardien qui des objectifs élevés, il se voit un avenir international et il a les qualités pour. Et si tu te vois un avenir international, tu te dois de mettre Matvey Safonov, que je ne méprise pas, sur le banc. Il sort de Krasnodar à 27 ans, ce n'est pas comme si c'était Donnarumma ou Oblak. Compte tenu de ses objectifs, il doit le faire. Il devrait partir s'il y avait des raisons de penser que la concrurence entre lui et Safonov est biaisée. Mais je ne crois pas une seconde que Luis Enrique soit partial sur ce coup-là, donc Chevalier doit s'imposer », lâche le journaliste de Libération.