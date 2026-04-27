PSG - Transfert de Lucas Chevalier : Le débat très animé dans L'EQUIPE du Soir !

Relégué sur le banc de touche depuis la fin de l'année dernière, Lucas Chevalier est désormais la doublure de Matvey Safonov. Par conséquent, l'avenir du portier français au PSG est désormais en question, ce qui a donné lieu à un débat sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.
Recruté l'été dernier pour être le successeur de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a finalement perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Une situation qui jette un froid sur l'avenir du portier français au PSG, ce qui a donné lui a un débat animé sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avec une première prise de position de Grégory Schneider.
Chevalier doit quitter le PSG ?
« C'est un gardien qui des objectifs élevés, il se voit un avenir international et il a les qualités pour. Et si tu te vois un avenir international, tu te dois de mettre Matvey Safonov, que je ne méprise pas, sur le banc. Il sort de Krasnodar à 27 ans, ce n'est pas comme si c'était Donnarumma ou Oblak. Compte tenu de ses objectifs, il doit le faire. Il devrait partir s'il y avait des raisons de penser que la concrurence entre lui et Safonov est biaisée. Mais je ne crois pas une seconde que Luis Enrique soit partial sur ce coup-là, donc Chevalier doit s'imposer », lâche le journaliste de Libération.
Gros désaccord sur La Chaîne L'EQUIPE
Une analyse qui n'a visiblement pas plu à Nabil Djellit qui répond en taquinant son confrère : « Greg est à côté de la plaque sur ce dossier-là, comme beaucoup. Parce qu'on a la lecture du côté de Chevalier, mais jamais de Safonov. Il était numéro 2 l'année dernière, à votre avis, s'il avait vu arriver Neuer ou Courtois, est-ce qu'il aurait été chercher du temps de jeu ailleurs ? Oui, il serait parti. Mais il a vu arriver Chevalier et il s'est dit qu'il avait un coup à jouer. Et il a bien fait de le jouer ce coup-là, parce qu'aujourd'hui, le meilleur gardien c'est lui. Et si je suis Chevalier, et que je veux jouer au football, à minima, je réfléchis cet été à partir ».