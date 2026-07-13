PSG - Transfert de Ferran Torres : Premier rebondissement en pleine Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’enflammer du côté du PSG. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, les dirigeants parisiens se sont mis en quête d’un nouvel attaquant. Le club de la capitale aurait alors jeté son dévolu sur Ferran Torres. Un premier rebondissement est toutefois survenu sur le dossier de l’international espagnol, toujours en lice dans cette Coupe du monde 2026.

Le PSG avait prévu un mercato animé après avoir remporté la Ligue des champions une seconde fois consécutive. Et les choses sont en train de s’emballer du côté du club de la capitale. Les dirigeants parisiens souhaitent mettre la main sur un nouvel attaquant depuis le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Si le nom d’Eli Junior Kroupi a souvent été évoqué, les Rouge-et-Bleu semblent finalement s’être tournés vers Ferran Torres. Un accord entre le joueur de 26 ans et les pensionnaires de la Ligue 1 a même été annoncé par la presse étrangère.

Aucun accord entre le PSG et Ferran Torres Mais alors que l’international espagnol est toujours en lice dans cette Coupe du monde 2026, un premier rebondissement est survenu sur ce dossier. D’après les informations de RMC Sport, il n’y aurait finalement pas d’accord ni avec Ferran Torres ni avec le FC Barcelone pour son transfert. En revanche, il y aurait bien des contacts entre les doubles champions d’Europe en titre et l’attaquant blaugrana. Ce dernier ferait bel et bien partie des profils qui intéressent le PSG. Mais pour l’instant, rien ne serait avancé.