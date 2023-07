PSG : Transfert à 100M€, Mbappé va tout gâcher

Pierrick Levallet

Si le PSG n'a pas attendu longtemps pour passer à l'action et boucler l'arrivée de quelques recrues sur le mercato, le club de la capitale ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin. Luis Campos ciblerait notamment Harry Kane, également ciblé par le Real Madrid. D'ailleurs, Kylian Mbappé pourrait totalement plomber les plans de la formation madrilène avec le buteur de 29 ans.

Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour... Le PSG n’a pas perdu de temps pour passer à l’action sur le mercato. Mais Luis Campos ne compterait pas s’arrêter, bien au contraire. Le conseiller football parisien aurait l’intention de recruter un nouvel attaquant de pointe lors de ce mercato estival.

Le PSG vise Harry Kane

Dans cette optique, le PSG suivrait attentivement Harry Kane. En fin de contrat en juin 2024, le joueur de 29 ans pourrait quitter Tottenham cet été. Toutefois, le Real Madrid en pincerait également pour lui pour remplacer Karim Benzema. Mais Kylian Mbappé pourrait totalement gâcher les plans des Merengue sur ce dossier.

Le Real Madrid a mis le dossier sur pause