PSG : Rendez-vous au sommet pour une star, une offre va partir

Thomas Bourseau

Harry Kane anime mercato et serait une option pour le PSG. Néanmoins, la concurrence du Bayern Munich est une menace pour les plans du Paris Saint-Germain, tout comme le projet de prolongation de contrat de Tottenham.

Le PSG est en quête d’un avant-centre avant la clôture du mercato dans un mois et demi. Et pour ce faire, les pistes offensives du Paris Saint-Germain semblent multiples, l’une d’elles menant à Harry Kane. Luis Enrique ferait même du recrutement de Kane une priorité selon PSG Community. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne ferait cependant pas la course en tête dans cette opération.

Réunion entre le Bayern et Tottenham pour Harry Kane

À l’instant T, le Bayern Munich serait mieux placé que le PSG dans la course à la signature du meilleur buteur de l’histoire de Tottenham. Un rendez-vous aurait eu lieu jeudi entre le président des Spurs Daniel Levy et le directeur général du Bayern Munich, à savoir Jan-Christian Dreesen au sujet d’un éventuel transfert de Kane. Il n’y aurait aucun progrès à noter bien que le dialogue resterait ouvert entre les deux clubs.

Mercato : La priorité est connue, le PSG s’est lancé une énorme mission https://t.co/F8cJ5hkwth pic.twitter.com/svjUyCyBrl — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Tottenham ne lâche rien pour la prolongation de Kane