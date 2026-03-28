PSG - OM : Le mercato complétement relancer par... Antoine Griezmann ?

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Antoine Griezamnn va bien rejoindre la MLS la saison prochaine. Une situation qui pourrait bien avoir des répercussions sur le mercato du PSG et de l'OM l'été prochain.
C'était attendu depuis plusieurs semaines, mais c'est désormais officiel, Antoine Griezmann va rejoindre la MLS la saison prochaine puisqu'il s'est engagé avec Orlando. « L’Orlando City SC a annoncé aujourd’hui avoir recruté Antoine Griezmann, icône mondiale du football et vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2018, en provenance de l’Atlético de Madrid, club de la Liga espagnole. L’attaquant français a signé un contrat avec le club qui prendra effet en juillet 2026 et s’étendra jusqu’à la saison 2027-2028, avec une option pour la saison 2028-2029 », pouvait-on lire dans le communiqué officiel de la franchise floridienne.
L'Atlético de Madrid cherche le successeur de Griezmann
Une situation qui pousse l'Atlético de Madrid à se mettre en quête d'un joueur capable de compenser le départ d'Antoine Griezmann. Pas une mince affaire compte tenu du fait qu'il s'agit d'une vraie légende des Colchoneros. Ademola Lookman est arrivé cet hiver, mais le club madrilène veut un autre joueur et selon les informations de AS, Mohammed Kudus (Tottenham), Ferran Torres (Barça) ou Julian Brandt (Borussia Dortmund, fin de contrat) sont notamment suivis.
Greenwood et Lee visés ?
Mais ce n'est pas tout puisque le média espagnol ajoute que l'Atlético de Madrid scrute également la Ligue 1 pour dénicher le successeur d'Antoine Griezmann. Dans cette optique, l'attaquant du LOSC Matias Fernandez-Pardo est très apprécié à Madrid. Tout comme Mason Greenwood, la star de l'OM, ou encore Kang-In Lee, qui est dans la rotation du PSG. Deux joueurs qui présentent l'avantage de connaître la Liga puisque Greenwood a évolué durant une saison à Getafe avant de rejoindre Marseille, tandis que l'international Sud-Coréen a joué à Majorque et Valence. Quoi qu'il en soit, le transfert d'Antoine Griezmann pourrait avoir une influence sur le mercato du PSG et de l'OM.