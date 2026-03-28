PSG - OM : Le mercato complétement relancer par... Antoine Griezmann ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Antoine Griezamnn va bien rejoindre la MLS la saison prochaine. Une situation qui pourrait bien avoir des répercussions sur le mercato du PSG et de l'OM l'été prochain.

C'était attendu depuis plusieurs semaines, mais c'est désormais officiel, Antoine Griezmann va rejoindre la MLS la saison prochaine puisqu'il s'est engagé avec Orlando. « L’Orlando City SC a annoncé aujourd’hui avoir recruté Antoine Griezmann, icône mondiale du football et vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2018, en provenance de l’Atlético de Madrid, club de la Liga espagnole. L’attaquant français a signé un contrat avec le club qui prendra effet en juillet 2026 et s’étendra jusqu’à la saison 2027-2028, avec une option pour la saison 2028-2029 », pouvait-on lire dans le communiqué officiel de la franchise floridienne.

🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.



Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.



After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

L'Atlético de Madrid cherche le successeur de Griezmann Une situation qui pousse l'Atlético de Madrid à se mettre en quête d'un joueur capable de compenser le départ d'Antoine Griezmann. Pas une mince affaire compte tenu du fait qu'il s'agit d'une vraie légende des Colchoneros. Ademola Lookman est arrivé cet hiver, mais le club madrilène veut un autre joueur et selon les informations de AS, Mohammed Kudus (Tottenham), Ferran Torres (Barça) ou Julian Brandt (Borussia Dortmund, fin de contrat) sont notamment suivis.