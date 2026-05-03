PSG - Kvaraskhelia pour remplacer Salah : A Liverpool, on en rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Liverpool cherchera à renforcer son secteur offensif afin de compenser le départ de Mohamed Salah. Dans cette optique, les Reds pourraient regarder du côté du PSG. Ancien joueur de Liverpool, Danny Murphy rêve ainsi d'un transfert de Khvicha Kvaratskhelia.

Le prochain mercato estival s'annonce particulièrement actif, notamment du côté de Liverpool. Et pour cause, malgré les 500M€ investis l'été dernier, les Reds réalisent une saison décevante et devront une nouvelle fois chambouler leur secteur offensif en vue de la saison prochaine. Et pour cause, Hugo Ekitike s'est gravement blessé et devrait manquer au moins la première moitié de la saison prochaine, tandis que Mohamed Salah va partir. Par conséquent, plusieurs renforts offensifs sont attendus cet été du côté de Liverpool pour densifier l'effectif d'Arne Slot. Et pour Danny Murphy, légende des Reds, le joueur qu'il faut recruter évolue au PSG : Khvicha Kvaratskhelia.

Danny Murphy rêve de Kvaraskhelia à Liverpool « Quand on est le Liverpool Football Club, l’un des plus grands clubs au monde, on doit aller chercher les meilleurs joueurs. Khvicha Kvaratskhelia est probablement le meilleur joueur évoluant sur le côté droit du football mondial en ce moment », confie-t-il dans une interview accordée à AceOdds avant d'en rajouter une couche.