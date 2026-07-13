PSG - Barcola sur le départ : Arsenal vend la mèche pour son transfert ?

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite se renforcer, mais pourrait également boucler quelques départs. Le nom de Bradley Barcola est notamment évoqué vers la sortie. L’international français serait notamment dans le viseur d’Arsenal. Et les Gunners auraient vendu la mèche concernant le transfert de l’ailier de 23 ans.

Le PSG voit son mercato s’emballer ces derniers jours. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Mais dans le même temps, certains joueurs devraient encore quitter le navire. Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee qui prend la direction de l’Atlético de Madrid, Bradley Barcola pourrait être le prochain à faire ses valises. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Arsenal serait également sur le coup. Et les Gunners se voudraient plutôt optimistes sur ce dossier.

Arsenal en pole position pour Bradley Barcola ? « Arsenal semble très chaud pour Morgan Rogers. Mais peuvent-ils signer Barcola avec ? Je ne suis pas sûr. J’ai reçu un message d’une source à Arsenal, ou atour d’Arsenal, qui me disait la semaine dernière qu’ils pensent qu’Arsenal est en pole position pour Barcola. Mais je ne sais pas si c'est si clair que ça. On ne sait pas avec certitude s'il s'en va - c'est une autre question » a indiqué le journaliste du Daily Mail Lewis Steele.