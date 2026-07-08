Problème d'argent à l'OM : Le recrutement est bloqué, voilà la condition pour relancer le mercato !

Avant la fin de la saison de Ligue 1, on savait déjà que ça allait être dur pour l’Olympique de Marseille. La situation semble désormais extrêmement compliquée et si le club phocéen ne veut pas être exclu de toute compétition européenne, il devra vendre et réduire sa masse salariale.
Ces dernières années, les périodes de mercato ont toujours été remplies de rebondissements à Marseille. Mais cette fois-ci, un mot d’ordre règne : l’austérité. Et cela veut évidemment dire que l’OM devra vendre, avec plusieurs joueurs qui sont déjà annoncés sur le départ.
« L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale »
Dès sa prise de fonction officielle, le nouveau président de l’OM a annoncé la couleur dans un long entretien accordé à La Provence. « On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe, Greg (Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif) est au travail depuis son arrivée, avec le reste de l’équipe » a expliqué Stéphane Richard. « Le chantier paraît immense, mais 80% du volume de vente espéré sur le mercato repose sur quelques joueurs. Je pense qu’on va réussir à en vendre quelques-uns, on trouvera peut-être des accords avec d’autres. L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale ».
Pas d’arrivées avant deux ou trois départs ?
Est-ce que cela veut dire que ce marché des transferts sera discret ? D’après les informations de La Provence, l’enveloppe allouée au recrutement serait effectivement très inférieure au montant attendu des ventes. Le quotidien précise d’ailleurs qu’il ne faudra pas attendre de recrues avant au moins deux ou trois départs. Certains joueurs semblent déjà avoir un pied hors de l’OM et c’est notamment le cas de Mason Greenwood, dans le viseur de l’AS Roma. Du côté de l’Italie on parle également de Pierre-Emile Højbjerg qui pourrait rebondir à l’Atalanta, ou encore Hamed Junior Traoré et Derek Cornelius, annoncé tout proche du Genoa.