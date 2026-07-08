Problème d'argent à l'OM : Le recrutement est bloqué, voilà la condition pour relancer le mercato !

Axel Cornic

Avant la fin de la saison de Ligue 1, on savait déjà que ça allait être dur pour l’Olympique de Marseille. La situation semble désormais extrêmement compliquée et si le club phocéen ne veut pas être exclu de toute compétition européenne, il devra vendre et réduire sa masse salariale.

Ces dernières années, les périodes de mercato ont toujours été remplies de rebondissements à Marseille. Mais cette fois-ci, un mot d’ordre règne : l’austérité. Et cela veut évidemment dire que l’OM devra vendre, avec plusieurs joueurs qui sont déjà annoncés sur le départ.

« L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale » Dès sa prise de fonction officielle, le nouveau président de l’OM a annoncé la couleur dans un long entretien accordé à La Provence. « On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe, Greg (Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif) est au travail depuis son arrivée, avec le reste de l’équipe » a expliqué Stéphane Richard. « Le chantier paraît immense, mais 80% du volume de vente espéré sur le mercato repose sur quelques joueurs. Je pense qu’on va réussir à en vendre quelques-uns, on trouvera peut-être des accords avec d’autres. L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale ».