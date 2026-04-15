Périodes de mercato agitées à l’OM : Les chiffres fous depuis cinq ans !

Amadou Diawara

A peine nommé par Frank McCourt, Stéphane Richard a adressé un tacle à Pablo Longoria, son prédécesseur en tant que président de l'OM. Voici quelques chiffres sur le travail du dirigeant espagnol à Marseille qui justifient sa prise de position. Reste à savoir si Stéphane Richard fera mieux que lui.

Après le départ de Pablo Longoria, Frank McCourt a présenté son tout nouveau président ce vendredi : Stéphane Richard. Lors d'un entretien accordé à RTL Matin ce mercredi, ce dernier s'est prononcé sur le travail de son prédécesseur. Et Stéphane Richard a laissé clairement entendre qu'il n'avait pas du tout adopté la bonne méthode, notamment en ce qui concerne le recrutement.

Nouveau président à l’OM : Son premier raté déjà annoncé ? https://t.co/keIhHkrEIb — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

OM : 160 mouvements en 10 mercatos avec Longoria « Il y a eu trop d'instabilité dans ce club dans ces dernières années, entre les entraîneurs et même d'ailleurs l'effectif de l'équipe elle-même. Vous savez, le foot, c'est quand même un sport collectif. C'est certes fait de très grandes individualités, mais c'est un jeu collectif. C'est quand même très compliqué de faire bien jouer une équipe quand on a un tiers ou la moitié de l'effectif qui change chaque année. C'est même impossible. Moi, je pense que la première chose dont ce club a besoin, c'est une certaine stabilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, bien entendu », a affirmé Stéphane Richard. Voici quelques chiffres qui illustrent les propos du nouveau président de l'OM.