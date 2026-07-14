«On ne l’avait pas vu venir» : Le PSG a traumatisé le FC Barcelone avec ce transfert...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du mercato d'hiver, le PSG a pris par surprise le FC Barcelone en recrutant Dro Fernandez pour 8M€. Un transfert qui a choqué le Barça qui espère désormais qu'une telle situation ne se produise plus. L'idée est désormais de protéger ses plus grands talents.

Le transfert de Dro Fernandez lors du mercato d'hiver continue de faire parler du côté du FC Barcelone qui n'a toujours pas digérer ce départ, vécu comme une trahison alors qu'Hansi Flick lui faisait confiance. Par conséquent, le journaliste espagnol, Sergi Capdevila, espère que les Catalans ne reproduiront pas les mêmes erreurs avec les cracks de La Masia et liste les nouveaux talents barcelonais qui pourraient faire oublier Dro Fernandez.

Le Barça ne veut plus commettre la même erreur avec Dro « Cette fois-ci, la Coupe du monde et la présence de la grande majorité de l’équipe première ont permis à l’entraîneur allemand de disposer d’une armée de jeunes pleins d’enthousiasme. Certains, comme Jofre, Espart, Tommy, Álvaro Cortés ou les cousins Fernández, ont régulièrement participé aux préparations d’avant-saison ou intégré le groupe de l’équipe première. Pour d’autres, comme Alex González, Ebrima Tunkara, Hamza, Shane Kluivert ou Orian Goren, ce sera un moment très spécial d’être sous les ordres de Flick pendant ces quelques jours », écrit-il dans son édito pour SPORT avant d'en rajouter une couche.