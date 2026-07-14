«On ne l’avait pas vu venir» : Le PSG a traumatisé le FC Barcelone avec ce transfert...

Lors du mercato d'hiver, le PSG a pris par surprise le FC Barcelone en recrutant Dro Fernandez pour 8M€. Un transfert qui a choqué le Barça qui espère désormais qu'une telle situation ne se produise plus. L'idée est désormais de protéger ses plus grands talents.
Le transfert de Dro Fernandez lors du mercato d'hiver continue de faire parler du côté du FC Barcelone qui n'a toujours pas digérer ce départ, vécu comme une trahison alors qu'Hansi Flick lui faisait confiance. Par conséquent, le journaliste espagnol, Sergi Capdevila, espère que les Catalans ne reproduiront pas les mêmes erreurs avec les cracks de La Masia et liste les nouveaux talents barcelonais qui pourraient faire oublier Dro Fernandez.
Le Barça ne veut plus commettre la même erreur avec Dro
« Cette fois-ci, la Coupe du monde et la présence de la grande majorité de l’équipe première ont permis à l’entraîneur allemand de disposer d’une armée de jeunes pleins d’enthousiasme. Certains, comme Jofre, Espart, Tommy, Álvaro Cortés ou les cousins Fernández, ont régulièrement participé aux préparations d’avant-saison ou intégré le groupe de l’équipe première. Pour d’autres, comme Alex González, Ebrima Tunkara, Hamza, Shane Kluivert ou Orian Goren, ce sera un moment très spécial d’être sous les ordres de Flick pendant ces quelques jours », écrit-il dans son édito pour SPORT avant d'en rajouter une couche.
Les remplaçants de Dro déjà connus ?
« L’émergence de ces jeunes talents fait, d’une certaine manière, oublier la déception vécue avec Dro lors du dernier mercato d’hiver. La Masia est une source inépuisable de talents. Chaque année, de jeunes joueurs surgissent, prêts à enfoncer la porte de l’équipe première. Seul un très faible pourcentage y parviendra finalement, mais c’est incroyable de voir défiler sans cesse des footballeurs qui ont quelque chose de différent. Ebrima est une véritable bombe. Orian est de la pure magie. Toni et Guille Fernández ont déjà donné un aperçu de ce dont ils sont capables. Nous verrons bien qui seront les magnifiques fleurs de cet été 2026 », ajoute Sergi Capdevila.