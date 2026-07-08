OM - Transfert de Mason Greenwood : Une opération à 100M€ est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours dans l'attente de son transfert, Mason Greenwood a vu Fenerbahçe prendre de l'avance dans la course à sa signature. Il faut dire que l'AS Roma, qui estime déjà l'opération totale à 100M€ environ, refuse de se lancer dans un jeu de surenchère. Par conséquent, le numéro 10 de l'OM se dirige vers la Turquie.

Cela fait désormais de nombreuses semaines que le cas Mason Greenwood est au cœur de l'actualité du mercato de l'OM. Dès la fin du mois de mai, dans la foulée de sa nomination au poste de directeur sportif, Grégory Lorenzi annonçait la couleur : « Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ». Mais plus d'un mois après cette déclaration, rien ne s'est vraiment concrétisé.

L'AS Roma refuse de tomber dans la surenchère Il faut dire que l'OM continue de se montrer gourmand pour le transfert de Mason Greenwood. A tel point que selon les informations du Corriere dello Sport, l'AS Roma, qui fait de l'ailier anglais sa priorité de l'été, estime le coût total de l'opération à environ 100M€. Une estimation qui prend en compte l'indemnité de transfert, le salaire et les différentes commissions. Un investissement colossal qui pousse le club italien à refuser de tomber dans la surenchère.