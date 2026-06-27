OM - «Si c'est pour récupérer 18M€...» : L'annonce très inquiétante sur le transfert de Mason Greenwood...

La gestion du dossier Mason Greenwood est plus que compliquée. Et pour cause, l'OM devra reverser 40% du montant du transfert à Manchester United. Par conséquent, le club phocéen aura du mal à récupérer un gros chèque grâce à ce transfert, ce qui inquiète Eric Di Meco.
Le dossier Mason Greenwood s'annonce très compliqué pour l'OM qui a toutefois besoin de le vendre. Mais entre la réticence des clubs anglais, et la clause qui oblige les Marseillais à reverser 40% du montant du transfert à Manchester United, l'OM pourrait bien récupérer une somme finalement décevante avec ce transfert comme le craint Eric Di Meco.
Di Meco ne veut pas que l'OM vende Greenwood au rabais
« Le rendement qu'il peut donner s'il reste à contre-coeur ? Ça, c'est un autre débat. A un moment donné, il va falloir sonder le joueur. Mais aller en Arabie Saoudite, sportivement, pour lui, ce n'est pas terrible. Aller à la Roma, là oui, il passerait un cap. Aller en Turquie, je ne pense pas non plus. Moi, je ne le braderai pas. Après, le problème c'est qu'il faut faire rentrer de l'argent. Si c'est pour le vendre 30M€, il vaut mieux en vendre quatre autres 5M€. Si c'est pour récupérer 18M€, il y a peut-être d'autres joueurs à vendre », confie-t-il au micro de RMC, avant d'évoquer la possibilité que l'OM conserve Mason Greenwood.
«Si c'est pour le vendre 30M€...»
« L'OM va rentrer dans une année, avec la Ligue Europa, où avoir Greenwood dans ton effectif, c'est presque inespéré. Même s'il n'est pas un joueur du top 8 ou du top 16 européen, c'est quand même un attaquant qui a un truc. Pour l'OM version Ligue Europa et version économie, c'est inespéré. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas le brader. Le gros problème, c'est que comme tout le monde sait qu'on a besoin d'argent, eh bien les mecs vont te proposer des cacahuètes, bien sur. Mais je pense qu'il ne faut pas le brader. Malgré tout, dans la saison qui arrive pour l'OM, Greenwood, il va encore te faire des différences. Je ne te dirai pas la même chose si on avait des ambitions européennes, si on avait un effectif pour sortir de la poule de Ligue des Champions. Je pense qu'il a une limite sur le très haut niveau, mais pour l'OM de la saison prochaine, si Greenwod est là, je suis content hein », ajoute Eric Di Meco.