OM - «Si c'est pour récupérer 18M€...» : L'annonce très inquiétante sur le transfert de Mason Greenwood...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La gestion du dossier Mason Greenwood est plus que compliquée. Et pour cause, l'OM devra reverser 40% du montant du transfert à Manchester United. Par conséquent, le club phocéen aura du mal à récupérer un gros chèque grâce à ce transfert, ce qui inquiète Eric Di Meco.

Le dossier Mason Greenwood s'annonce très compliqué pour l'OM qui a toutefois besoin de le vendre. Mais entre la réticence des clubs anglais, et la clause qui oblige les Marseillais à reverser 40% du montant du transfert à Manchester United, l'OM pourrait bien récupérer une somme finalement décevante avec ce transfert comme le craint Eric Di Meco.

Di Meco ne veut pas que l'OM vende Greenwood au rabais « Le rendement qu'il peut donner s'il reste à contre-coeur ? Ça, c'est un autre débat. A un moment donné, il va falloir sonder le joueur. Mais aller en Arabie Saoudite, sportivement, pour lui, ce n'est pas terrible. Aller à la Roma, là oui, il passerait un cap. Aller en Turquie, je ne pense pas non plus. Moi, je ne le braderai pas. Après, le problème c'est qu'il faut faire rentrer de l'argent. Si c'est pour le vendre 30M€, il vaut mieux en vendre quatre autres 5M€. Si c'est pour récupérer 18M€, il y a peut-être d'autres joueurs à vendre », confie-t-il au micro de RMC, avant d'évoquer la possibilité que l'OM conserve Mason Greenwood.