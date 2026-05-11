OM : Le successeur de Medhi Benatia bientôt connu, une piste se confirme

Axel Cornic

Avec le départ annoncé de Medhi Benatia, qui avait été retenu en février dernier par le propriétaire Frank McCourt, l’Olympique de Marseille va devoir se trouver un nouveau directeur sportif. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, mais il y en a une qui semble pouvoir se confirmer du côté de la Serie A.

La saison n’est pas encore terminée, mais tous les regards sont déjà tournés vers le mercato estival. Car il va être très important pour l’OM, qui se prépare à ouvrir un nouveau cycle après l’échec du projet mené par Roberto De Zerbi. Personne n’est à l’abri, avec certains joueurs qui semblent déjà avoir les valises prêtes.

L’OM mise sur Massara Mais avant de se pencher sur ces dossiers brûlants, l’OM devra d’abord trouver un nouveau directeur sportif. Medhi Benatia va en effet partir et pour gérer au mieux le mercato, il est essentiel de lui trouver un remplaçant. L’heureux élu pourrait bien être Frederic Massara, connu en Ligue 1 pour son passage au Stade Rennais. Il est actuellement sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2028, mais plusieurs médias italiens annoncent son départ imminent, puisqu’il ne serait plus du tout sur la même ligne que l’entraineur Gian Piero Gasperini.