OM : Le successeur de Medhi Benatia bientôt connu, une piste se confirme

Avec le départ annoncé de Medhi Benatia, qui avait été retenu en février dernier par le propriétaire Frank McCourt, l’Olympique de Marseille va devoir se trouver un nouveau directeur sportif. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, mais il y en a une qui semble pouvoir se confirmer du côté de la Serie A.
La saison n’est pas encore terminée, mais tous les regards sont déjà tournés vers le mercato estival. Car il va être très important pour l’OM, qui se prépare à ouvrir un nouveau cycle après l’échec du projet mené par Roberto De Zerbi. Personne n’est à l’abri, avec certains joueurs qui semblent déjà avoir les valises prêtes.
L’OM mise sur Massara
Mais avant de se pencher sur ces dossiers brûlants, l’OM devra d’abord trouver un nouveau directeur sportif. Medhi Benatia va en effet partir et pour gérer au mieux le mercato, il est essentiel de lui trouver un remplaçant. L’heureux élu pourrait bien être Frederic Massara, connu en Ligue 1 pour son passage au Stade Rennais. Il est actuellement sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2028, mais plusieurs médias italiens annoncent son départ imminent, puisqu’il ne serait plus du tout sur la même ligne que l’entraineur Gian Piero Gasperini.
Il devrait être remplacé par Giovanni Manna
C’est effectivement le scénario qui semble se confirmer et qui pourrait arranger pas mal de choses du côté de Marseille. D’après les informations de Foot Mercato, Giovanni Manna devrait devenir le nouveau directeur sportif de l’AS Roma. Il est lui aussi sous contrat avec le Napoli, mais devrait donc se libérer pour ensuite s’engager en faveur du club romain. A noter que lui aussi aurait déjà son remplaçant, puisqu’en Italie on parle d’une arrivée prochaine d’Igli Tare, qui est lui l’actuel directeur sportif de l’AC Milan. Un grand jeu des chaises musicales, mais qui devrait finalement laisser la voir libre à l’OM pur Frederic Massara.