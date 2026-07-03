OM - «Je lui donne 3 jours» : Le cas Mason Greenwood va provoquer une catastrophe dans un club étranger ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours officiellement à l'OM, Mason Greenwood attend que son transfert se décante. Mais il n'est pas le seul dans ce cas-là puisque Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'AS Roma, espère bien que l'ailier anglais va débarquer. Sans quoi il pourrait bien remettre son poste en jeu.

Le transfert de Mason Greenwood tarde à se finaliser malgré l'intérêt de l'AS Roma qui aurait fait du numéro 10 de l'OM sa grande priorité. Néanmoins, le club italien ne semble pas très chaud à l'idée de répondre aux exigences du club phocéen. Une situation qui pourrait commencer à faire craquer Gien Piero Gasperini, l'entraîneur de l'AS Roma, à en croire le journaliste italien Ugo Trani.

Gasperini met la pression pour Greenwood « J’espère que Tresoldi et Godo ne sont pas de vrais noms. Aujourd’hui, la Roma doit se concentrer uniquement sur Greenwood. Gasperini va bientôt craquer, je lui donne trois jours. Parmi tous les noms qui ont circulé, les vrais sont Greenwood et Moreira. Summerville et Tel étaient réels, mais c’était du passé. Aujourd’hui, six clubs anglais sont sur les traces de Summerville. Greenwood fait partie de ces deux ou trois joueurs avec lesquels tu t’es engagé, tu as discuté avec eux et leurs agents en repoussant tout au 1er juillet. Mais aujourd’hui, nous sommes le 2 », confie-t-il au micro de TeleRadioStereo, avant que son confrère Ilario Di Giovambattista ne confirme la tendance.