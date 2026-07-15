OM - «Il m'a sauvé» : La décision qui a tout changé pour Dimitri Payet !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après son arrivée et une première saison compliquée, l’aventure de Dimitri Payet à l’OM aurait pu s’arrêter précipitamment. Le Réunionnais avait été placé sur la liste des transferts à l’été 2014, mais la nomination de Marcelo Bielsa, qui l’a repositionné en tant que numéro 10, a été un tournant dans son histoire à Marseille.

Et si Dimitri Payet avait quitté l’OM à l’été 2014 ? L’ancien international français (38 sélections) était arrivé seulement un an plus tôt en provenance du LOSC, mais après une première saison compliquée à Marseille, le club l’avait placé sur la liste des transferts. C’était avant que Marcelo Bielsa ne devienne l’entraîneur de l’OM, ce qui a marqué un tournant pour le Réunionnais.

« J'étais, à l'époque, sur la liste des transferts après une première saison compliquée » « On peut le dire, il m'a sauvé. J'étais, à l'époque, sur la liste des transferts après une première saison compliquée. Et c'est ce monsieur qui a mis son veto et a dit 'non, il va rester avec nous, parce que je compte sur lui'. Il ne me dit pas d'entrée qu'il va me positionner en numéro 10. Mais il y a ce match de préparation contre le Bayer Leverkusen, il me met en 10 et, à la fin du match, j'ai compris qu'il avait dit 'lui, il ne bougera pas d'ici' », a expliqué Dimitri Payet, dans un entretien accordé à La Provence.