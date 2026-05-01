OM - «Il faut prendre un entraîneur français» : Un nom soufflé pour remplacer Habib Beye

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devant remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison, l’OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. Ce dernier a signé jusqu’en 2027, mais voilà qu’il pourrait ne plus être là lors du prochain exercice. En effet, ça pourrait encore bouger sur le banc du club phocéen. Et c’est ainsi qu’à la place de Beye, l’arrivée d’un entraîneur français a été réclamée.

Après avoir trouvé son nouveau président, l’OM se cherche désormais un directeur sportif. En attendant un nouvel entraîneur ? Si Habib Beye est actuellement sur le banc olympien, rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine et ce malgré un contrat jusqu’en 2027. L’avenir du Sénégalais est de plus en plus incertain et voilà qu’une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait lui être fatale. La question est alors de savoir qui pourrait venir remplacer Beye sur le banc de l’OM.

« Il faut prendre un entraîneur français comme Bruno Genesio » Pour le moment, le changement d’entraineur à l’OM est encore loin d’être une réalité. Ça n’empêche pas certains d’en parler. C’est le cas ainsi de Pascal Olmeta. Pour La Provence, l’ancien joueur du club phocéen a ainsi soumis l’idée de faire venir… Bruno Genesio : « Il faut prendre un entraîneur français comme Bruno Genesio. Il a connu plusieurs clubs et ça a toujours bien marché. Marseille, c’est tellement particulier… Cette saison, on a engagé un entraîneur qui venait de se faire virer ailleurs, alors que l’on pouvait continuer avec Pancho (Abardonado) ».