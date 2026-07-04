OM - Enorme menace pour le transfert de Mason Greenwood : «Il y a quelque chose qui cloche»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le transfert de Mason Greenwood peine à se décanter, la situation fait grandement parler en Italie. Il faut dire que l'AS Roma peine clairement à s'activer pour recruter le joueur de l'OM qui est pourtant sa grande priorité. Par conséquent, un journaliste italien ne manque pas de faire part de ses interrogations dans ce dossier.

L'avenir de Mason Greenwood n'est toujours pas réglé alors que l'AS Roma souhaite le recruter depuis plusieurs semaines, et que l'OM espère le vendre pour renflouer ses caisses. Un accord ne devrait donc pas être trop compliqué à trouver. Et pourtant, rien n'est réglé, bien au contraire. Une situation qui interpelle donc le journaliste italien Ilario Di Giovambattista.

L'Italie s'interroge pour Greenwood « La Roma s’est arrêtée aux 40 millions environ, mais Marseille en veut beaucoup plus. S’ils entrent dans cette enchère, je ne sais pas s’ils vont surenchérir. Si la Roma ne parvient pas à recruter Greenwood, je ne sais pas ce qu’il adviendra de Gasperini, cela lui déplairait certainement beaucoup. L’année dernière, Greenwood coûtait la moitié de ce prix. Quand on passe trop de temps sur un joueur sans conclure, cela signifie qu’il y a quelque chose qui cloche », assure-t-il sur les ondes de Radio Radio.