OM - Enorme menace pour le transfert de Mason Greenwood : «Il y a quelque chose qui cloche»

Alors que le transfert de Mason Greenwood peine à se décanter, la situation fait grandement parler en Italie. Il faut dire que l'AS Roma peine clairement à s'activer pour recruter le joueur de l'OM qui est pourtant sa grande priorité. Par conséquent, un journaliste italien ne manque pas de faire part de ses interrogations dans ce dossier.
L'avenir de Mason Greenwood n'est toujours pas réglé alors que l'AS Roma souhaite le recruter depuis plusieurs semaines, et que l'OM espère le vendre pour renflouer ses caisses. Un accord ne devrait donc pas être trop compliqué à trouver. Et pourtant, rien n'est réglé, bien au contraire. Une situation qui interpelle donc le journaliste italien Ilario Di Giovambattista.
L'Italie s'interroge pour Greenwood
« La Roma s’est arrêtée aux 40 millions environ, mais Marseille en veut beaucoup plus. S’ils entrent dans cette enchère, je ne sais pas s’ils vont surenchérir. Si la Roma ne parvient pas à recruter Greenwood, je ne sais pas ce qu’il adviendra de Gasperini, cela lui déplairait certainement beaucoup. L’année dernière, Greenwood coûtait la moitié de ce prix. Quand on passe trop de temps sur un joueur sans conclure, cela signifie qu’il y a quelque chose qui cloche », assure-t-il sur les ondes de Radio Radio.
«Quand on passe trop de temps sur un joueur sans conclure...»
De son côté Ugo Trani pense également que Gasperini va finir par craquer dans ce feuilleton. « J’espère que Tresoldi et Godo ne sont pas de vrais noms. Aujourd’hui, la Roma doit se concentrer uniquement sur Greenwood. Gasperini va bientôt craquer, je lui donne trois jours. Parmi tous les noms qui ont circulé, les vrais sont Greenwood et Moreira. Summerville et Tel étaient réels, mais c’était du passé. Aujourd’hui, six clubs anglais sont sur les traces de Summerville. Greenwood fait partie de ces deux ou trois joueurs avec lesquels tu t’es engagé, tu as discuté avec eux et leurs agents en repoussant tout au 1er juillet. Mais aujourd’hui, nous sommes le 2 », confie le journaliste italien au micro de TeleRadioStereo.