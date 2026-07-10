OM - «Comment va-t-il s'en remettre ?» : Mason Greenwood va provoquer un coup de tonnerre en Italie ?

Le feuilleton Mason Greenwood a pris une tournure inattendue puisque le numéro 10 de l'OM va finalement s'engager avec Fenerbahçe alors qu'il semblait plus proche de l'AS Roma. Un coup dur Gian Piero Gasperini qui avait fait de l'Anglais sa priorité. A tel point qu'en Italie, on se demande comment il va réagir.
Depuis plusieurs semaines, le nom de Mason Greenwood agite le mercato et son nom revient avec insistance du côté de l'AS Roma. Il faut dire que l'entraîneur italien, Gian Piero Gasperini en avait fait sa grande priorité pour devenir le leader de son attaque en Ligue des ces champions. Et pourtant, Mason Greenwood va finalement s'engager avec Fenerbhaçe. Un énorme coup dur Gasperini. A tel point que le journaliste italien Ilario Di Giovambattista se demande comment il va s'en remettre.
«Ça pourrait avoir des répercussions»
« Je ne suis pas convaincu que cette histoire avec Greenwood va permettre à Gasperini de s’en tirer à bon compte. Il veut Greenwood, il s’est investi auprès du joueur et de son père. Ça pourrait avoir des répercussions sur ses relations avec Friedkin. Mais après un coup pareil, comment Gasp va-t-il s’en remettre ? Ça fait un mois qu’ils discutent avec ce Greenwood, et alors ? Qu’est-ce que tu avais en main ? Maintenant, on parle de Ndoye, mais il ne peut que faire la place à Greenwood, qui est un phénomène », lance-t-il au micro de Radio Radio.
«Comment Gasp va-t-il s’en remettre ?»
De son côté, Piero Torri estime que les supporters de la Roma ont de quoi être en colère. « Espérons que la Roma nous fera vite oublier la déception liée à Greenwood, car de nombreux supporters s’en réjouissaient déjà. C’était le joueur qui donnait tout son sens au rêve, celui qui aurait été accueilli à Fiumicino ; cela aurait été un véritable coup de fouet pour l’ambiance et pour une saison encore plus marquante que la première sous Gasperini. L’agacement de certains supporters est compréhensible, y compris à l’égard des journalistes qui ont exploité cette affaire pendant des semaines avec un optimisme injustifié », assure le journaliste italien à Radio Manà Manà Sport.