OM - «Comment va-t-il s'en remettre ?» : Mason Greenwood va provoquer un coup de tonnerre en Italie ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mason Greenwood a pris une tournure inattendue puisque le numéro 10 de l'OM va finalement s'engager avec Fenerbahçe alors qu'il semblait plus proche de l'AS Roma. Un coup dur Gian Piero Gasperini qui avait fait de l'Anglais sa priorité. A tel point qu'en Italie, on se demande comment il va réagir.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Mason Greenwood agite le mercato et son nom revient avec insistance du côté de l'AS Roma. Il faut dire que l'entraîneur italien, Gian Piero Gasperini en avait fait sa grande priorité pour devenir le leader de son attaque en Ligue des ces champions. Et pourtant, Mason Greenwood va finalement s'engager avec Fenerbhaçe. Un énorme coup dur Gasperini. A tel point que le journaliste italien Ilario Di Giovambattista se demande comment il va s'en remettre.

«Ça pourrait avoir des répercussions» « Je ne suis pas convaincu que cette histoire avec Greenwood va permettre à Gasperini de s’en tirer à bon compte. Il veut Greenwood, il s’est investi auprès du joueur et de son père. Ça pourrait avoir des répercussions sur ses relations avec Friedkin. Mais après un coup pareil, comment Gasp va-t-il s’en remettre ? Ça fait un mois qu’ils discutent avec ce Greenwood, et alors ? Qu’est-ce que tu avais en main ? Maintenant, on parle de Ndoye, mais il ne peut que faire la place à Greenwood, qui est un phénomène », lance-t-il au micro de Radio Radio.