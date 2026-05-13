OM : Chris Waddle balance une info mercato qui pourrait bouleverser l’été du club !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l'OM au début des années 90, Chris Waddle s'est exprimé sur un cas très particulier du club phocéen et qui risque d'agiter fortement le mercato estival : Mason Greenwood. Selon Waddle, le numéro 10 marseillais ne manquera pas de prétendants cet été et n'aura aucun mal à trouver preneur s'il quitte l'OM.

Indispensable au secteur offensif de l'OM depuis son arrivée au club en 2024 en provenance de Manchester United pour près de 30M€, Mason Greenwood (24 ans) suscite déjà de nombreuses interrogations quant à son avenir. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2029, l'attaquant anglais est annoncé sur le départ cet été, et il semblerait d'ailleurs que Greenwood ait l'embarras du choix s'il décide de quitter l'OM comme l'a clairement indiqué Chris Waddle dans un entretien accordé à Goal.

« De nombreux clubs le surveillent » Selon l'ancienne gloire de l'OM, Mason Greenwood n'aura aucun mal à trouver preneur sur le marché des transferts : « Je sais ce que c’est. Ils sont très exigeants. Ils veulent du spectacle. Ils attendent beaucoup de leurs joueurs et estiment qu’ils doivent toujours être en tête du championnat. Depuis son arrivée, il a été performant, régulier et il continue de marquer, qu’il s’agisse de penalties ou d’autres occasions. De nombreux clubs surveillent donc sa progression. S’il venait à quitter Marseille, Greenwood n’aurait aucun mal à trouver preneur. Le club a connu des hauts et des bas ces deux ou trois dernières années (…) Il a été l’un des rares points positifs du groupe. À 25 ans, il a la tête sur les épaules, il connaît les exigences du club et répond présent. On peut donc affirmer qu’il a réussi son pari à Marseille », indique Waddle, alors qu'une vente de Mason Greenwood pourrait rapporter très gros à l'OM cet été et bouleverser le mercato.