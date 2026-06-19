Nouveau transfert au Real Madrid : Lamine Yamal est mis dans la discussion !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid compte remodeler son effectif au cours du mercato estival après deux saisons décevantes. Présent dans le groupe espagnol pour la Coupe du monde, Marc Cucurella fait partie des nouveaux venus officialisés par la formation merengue, un transfert sur lequel est revenu Gavi, joueur du FC Barcelone.

Après deux saisons sans le moindre trophée majeur, le Real Madrid a déjà frappé fort sur le marché des transferts en s’attachant officiellement les services de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella, en attendant l’arrivée prochaine de Denzel Dumfries. Le président Florentino Pérez ne va pas s’arrêter là, cherchant notamment à attirer un nouveau galactique.

60M€ pour le transfert de Marc Cucurella Formé au FC Barcelone, Marc Cucurella a donc décidé de rejoindre le Real Madrid après quatre saisons à Chelsea dans le cadre d'un transfert d'un montant estimé à 60 millions d'euros bonus compris, resté secret au sein de la sélection espagnole. « On ne l’a appris qu’à l’entraînement la veille, enfin, juste après la séance. Personne n’était au courant. Il avait gardé le secret, le salaud. On ne s’y attendait pas », s’est amusé au micro de RAC1 Gavi, joueur du Barça et présent à ses côtés en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde.