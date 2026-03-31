Mohamed Bouhafsi futur président de l’OM ? La balle perdue pour Daniel Riolo

Et si la prochaine tête de gondole du projet sportif de l’OM se nommait Mohamed Bouhafsi ? Le journaliste de France Télévisions a travaillé dans le monde du football à RMC pendant des années et dispose d’attaches particulières envers le club phocéen. Daniel Riolo a lancé le feuilleton lundi sur l’After Foot, lui valant une attaque d’un confrère journaliste.
Le bal est ouvert. Au Journal du Dimanche, Frank McCourt a affirmé pendant son interview avec l’hebdomadaire avoir enclenché les manœuvres pour la recherche d’un nouveau président après le départ officialisé de Pablo Longoria en début de semaine dernière qui a mis fin à un mandat de cinq années. Et maintenant, place à Mohamed Bouhafsi ? C’est une possibilité à ne clairement pas écarter de l’équation à l’instant comme l’a assuré Daniel Riolo sur le plateau de l’After Foot lundi soir.
«Il bloquait/filtrait aussi ce qui sortait sur le club pour son ami Eyraud»
L’ex-journaliste de RMC Sport qui a déjà confié avoir un lien particulier avec l’Olympique de Marseille s’est éloigné du monde du football ces dernières années en participant à l’émission C à vous de France Télévisions. Mais un retour aux affaires dans le sport et à l’OM ne le dépayserait pas vraiment comme Romain Molina l’a annoncé avec sarcasme sur son compte X. « Bouhafsi s'impliquait déjà dans certains transferts de l'OM à l'époque où il était « journaliste », ça ne le changera pas trop. Il bloquait/filtrait aussi ce qui sortait sur le club pour son ami Eyraud (le schéma se répétait avec d'autres équipes et dirigeants, dont le PSG puisque Jean-Martial Ribes, le responsable communication pendant toutes ces années, se vantait « de l'avoir fait » en privé). Puis sa Rolex, doit-on rappeler d'où elle vient ? ».
«Pourquoi s'étonner aujourd'hui de sonder l'opinion pour les copains ?»
Dans un autre post publié sur son compte personnel, le journaliste Romain Molina s’en est également pris à Daniel Riolo qui a allumé la mèche du dossier Bouhafsi à l’OM qu’il a côtoyé pendant des années à RMC. « Quant à Riolo, une chose : qu'il explique (avec son compère Brisbois) qui a payé la délocalisation de l'After à Madrid à l'époque pour parler (subitement en bien) de la Super Ligue - ça a choqué en interne vu que l'émission se veut « indépendante » (donc pourquoi s'étonner aujourd'hui de sonder l'opinion pour les copains ?) Sur ce, j'ai assez parlé de tous ces gens dans le passé (surtout Bouhafsi, ce qui m'a valu boycott/menaces, ce qui est très drôle pour des défenseurs de la « liberté d'expression ») ».