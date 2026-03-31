Mohamed Bouhafsi futur président de l’OM ? La balle perdue pour Daniel Riolo

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si la prochaine tête de gondole du projet sportif de l’OM se nommait Mohamed Bouhafsi ? Le journaliste de France Télévisions a travaillé dans le monde du football à RMC pendant des années et dispose d’attaches particulières envers le club phocéen. Daniel Riolo a lancé le feuilleton lundi sur l’After Foot, lui valant une attaque d’un confrère journaliste.

Le bal est ouvert. Au Journal du Dimanche, Frank McCourt a affirmé pendant son interview avec l’hebdomadaire avoir enclenché les manœuvres pour la recherche d’un nouveau président après le départ officialisé de Pablo Longoria en début de semaine dernière qui a mis fin à un mandat de cinq années. Et maintenant, place à Mohamed Bouhafsi ? C’est une possibilité à ne clairement pas écarter de l’équation à l’instant comme l’a assuré Daniel Riolo sur le plateau de l’After Foot lundi soir.

Quant à Riolo, une chose : qu'il explique (avec son compère Brisbois) QUI a payé la délocalisation de l'After à Madrid à l'époque pour parler (subitement en bien) de la Super Ligue - ça a choqué en interne vu que l'émission se veut "indépendante" (donc pourquoi s'étonner… — Romain Molina (@Romain_Molina) March 31, 2026

«Il bloquait/filtrait aussi ce qui sortait sur le club pour son ami Eyraud» L’ex-journaliste de RMC Sport qui a déjà confié avoir un lien particulier avec l’Olympique de Marseille s’est éloigné du monde du football ces dernières années en participant à l’émission C à vous de France Télévisions. Mais un retour aux affaires dans le sport et à l’OM ne le dépayserait pas vraiment comme Romain Molina l’a annoncé avec sarcasme sur son compte X. « Bouhafsi s'impliquait déjà dans certains transferts de l'OM à l'époque où il était « journaliste », ça ne le changera pas trop. Il bloquait/filtrait aussi ce qui sortait sur le club pour son ami Eyraud (le schéma se répétait avec d'autres équipes et dirigeants, dont le PSG puisque Jean-Martial Ribes, le responsable communication pendant toutes ces années, se vantait « de l'avoir fait » en privé). Puis sa Rolex, doit-on rappeler d'où elle vient ? ».