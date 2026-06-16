Michael Olise au PSG, un journaliste insiste sur ce transfert : «Je maintiens»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en Amérique pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France, Michael Olise devrait vivre un mercato estival très agité. Le PSG en pince pour le milieu offensif du Bayern Munich, et le journaliste Olivier Ménard persiste et signe sur cet intérêt du club de la capitale envers Olise.

Et si Michael Olise (24 ans) était la prochaine folie du PSG sur le marché des transferts ? L’attaquant de l’équipe de France, sous contrat jusqu’en 2029 avec le Bayern Munich, fait l’objet de nombreuses spéculations en cette période de mercato. Et après le Real Madrid, c’est désormais le PSG qui semble déterminé à recruter Olise dans les semaines à venir pour renforcer son secteur offensif…

« Le PSG cible Olise » Olivier Ménard révélait en exclusivité la semaine dernière sur la Chaine L’EQUIPE cet intérêt du PSG pour Michael Olise : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », avait lâché l’animateur de L’Equipe du Soir. Et il confirme ces informations.