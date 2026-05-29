Mercato : Walid Acherchour réclame une signature qui fera les affaires de l'OM, c'est déjà bouclé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est comme si Walid Acherchour avait reçu le script avant le début du tournage du film. Mercredi, le journaliste du Winamax FC et de RMC prenait la parole pendant l'émission Génération After dans l'optique de proposer aux clubs de Ligue 1 à la recherche d'un entraîneur le profil de Filipe Luis. L'AS Monaco ou l'OM étaient les cibles d'Acherchour. Quelques heures plus tard, un accord a été annoncé, faisant les affaires des deux équipes en question.

A l'automne 2025, l'AS Monaco décidait de remplacer Adi Hütter par Sébastien Pocognoli recruté à l'Union Saint-Gilloise sacrée championne de Belgique quelques mois plus tôt pour la première fois depuis 1935. Rien que ça. Malgré quelques trous d'air, le coach belge a su sortir quelques grosses performances avec l'ASM et notamment face au PSG en 1/16èmes de finale de Ligue des champions malgré l'élimination contre le tenant du titre. Et pourtant, le club du Rocher a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Pocognoli, l'AS Monaco devant se contenter de la Ligue Europa Conférence avec sa 7ème place au classement de Ligue 1.

«Pour Monaco, on parlait des coachs, Genesio ou pas. Il y en a un que j'aimerais bien voir en Ligue 1 : Filipe Luis» Mercredi soir sur le plateau de Génération After émission de RMC, Walid Acherchour proposait une opportunité de marché pour des clubs en quête de coach comme l'AS Monaco ou bien l'OM : Filipe Luis. « Pour Monaco, on parlait des coachs, Genesio ou pas. Il y en a un que j'aimerais bien voir en Ligue 1 : Filipe Luis qui n'est plus à Flamengo. Ca s'est mal terminé, mais il a été champion du Brésil et il m'avait fait une grosse impression à la Coupe du monde des clubs notamment contre le Bayern Munich et Chelsea en phase de poules. Le voir en Ligue 1 à Monaco, à Marseille ou dans un autre club, ça pourrait être très intéressant, ça peut être un vrai bon profil à avoir dans notre championnat ».