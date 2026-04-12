Mercato : Un joueur d’Arsenal à l’OM la saison prochaine ? La décision est prise

Pierrick Levallet

Et si l’OM comptait un joueur d’Arsenal dans ses rangs la saison prochaine ? Le club phocéen risque encore de vivre un mercato mouvementé cet été avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président. Une décision a en tout cas été prise concernant l’éventualité d’un avenir de cet élément des Gunners sur la Canebière.

L’OM risque de vivre un mercato plutôt animé cet été. Avec l’organigramme qui est en train de changer, notamment avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président, le club phocéen devrait encore remodeler son effectif. Les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient éventuellement compter un joueur d’Arsenal dans leurs rangs la saison prochaine. Mais une décision a déjà été prise à ce sujet.

Mercato - OM : Une catastrophe balancée en direct à la radio ? https://t.co/7JUpCT0nJs — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

«L’intérêt du Borussia Dortmund reste très fort pour Ethan Nwaneri» En effet, Arsenal serait plutôt tenté par l’idée de récupérer Ethan Nwaneri cet été dans l’optique de négocier un potentiel transfert sec à l’issue de la saison. « La situation d’Ethan Nwaneri à l’OM est compliquée. Mais il est prêté sans option d’achat, donc il ne restera pas à Marseille. Il reviendra à Arsenal. Mais qu’est-ce qui arrivera pendant la fenêtre des transferts ? Le Borussia Dortmund voulait Ethan Nwaneri pour un transfert permanent il y a un an. À cette époque, Arsenal négociait avec le joueur pour un nouveau contrat, et elles ont été fructueuses. L’intérêt du Borussia Dortmund reste très fort pour Ethan Nwaneri. Il y a plusieurs clubs qui restent attentifs à sa situation » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.