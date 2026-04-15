Mercato - Un grand nom du PSG à l'OM ? La proposition à l'After Foot qui provoque le fou rire de Daniel Riolo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du PSG à l'OM, ils sont plusieurs à avoir un temps représenté le Paris Saint-Germain avant de signer en faveur de l'Olympique de Marseille, ou inversement. La rivalité qui existe depuis plusieurs décennies entre ces deux clubs compliquent toutefois souvent les mouvements en période de mercato. En plein débat concernant la quête du futur directeur sportif de l'OM, une proposition a eu le mérite de faire rire Daniel Riolo pendant l'After Foot de lundi soir.

L'Olympique de Marseille se trouve à un moment charnière de son projet sportif. Alors que la nomination de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur en juin 2024 consolidait ce domaine géré par Medhi Benatia et entre temps devenu directeur du football de l'OM, tout est à refaire. Le technicien italien n'est plus le coach du club marseillais depuis la mi-février et a été remplacé par Habib Beye lorsque Pablo Longoria a vu Stéphane Richard hériter de sa position de président à compter du mois de juillet, Alban Juster assurant l'intérim entre temps.

🤔 @DanielRiolo : "L'argent de la Coupe d'Europe est devenu vital pour les clubs français. Ça crée du suspense au classement, c'est intéressant. Mais je ne sais pas si c'est rassurant, car j'ai peur qu'à terme, aller en Europe soit la priorité, et y performer soit secondaire." pic.twitter.com/WVBt5V17yJ — After Foot RMC (@AfterRMC) April 13, 2026

«A l'OM ? Le parisien Leonardo, tu le veux ?» En ce qui concerne Medhi Benatia, le directeur du football de l'Olympique de Marseille quittera ses fonctions au terme de l'exercice actuel. Qui pourrait donc prendre sa place ? La Provence a fait écho des pistes Grégory Lorenzi et Julien Fournier notamment, sans oublier Mathieu Bodmer qui a déjà démenti en utilisant une pointe d'humour à Paris-Normandie : « Oui, c’est quasiment fait ! », dans un éclat de rire, démentant ainsi cette spéculation au sujet de son avenir. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a débattu lundi de la question du futur directeur sportif de l'OM lorsqu'un auditeur a sorti de sa besace une possibilité qui ne l'a pas laissé de marbre : Leonardo. « A l'OM ? Le parisien Leonardo, tu le veux ? », s'est interrogé Riolo en riant.