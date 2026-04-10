Mercato - Un champion du monde à l’OM : «Il voulait vraiment venir à Marseille»

N’étant pas un club comme les autres, l’OM dispose d’une force d’attraction importante. Même sans Coupe d’Europe, le club phocéen avait réussi à attirer Adrien Rabiot. De même, Marseille a pu accueillir des champions du monde. Et récemment, il y en a un qui voulait vraiment rejoindre l’OM et porter le maillot olympien.
Très actif sur le marché des transferts, l’OM a multiplié les recrutements au cours des derniers mois. Plusieurs joueurs ont ainsi posé leurs valises à Marseille et certains noms arrivés sur la Canebière n’ont pas manqué de faire parler. Ça a été le cas l’été dernier avec Benjamin Pavard. Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, le défenseur central avait été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan.
« Il a eu d’autres propositions »
A 30 ans, Benjamin Pavard est aujourd'hui donc un joueur de l’OM. Si le champion du monde est en difficulté depuis qu’il a rejoint Marseille, sur le papier, c’était un gros coup de la part du club phocéen. De plus, Pavard voulait visiblement absolument venir à l’OM. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Benjamin Castaldi a fait savoir : « Pavard voulait vraiment venir à Marseille. Il a eu d’autres propositions, il voulait vraiment venir à Marseille ».
« Il faut que ça s’arrête »
Si Benjamin Pavard a donc tout fait pour venir à l’OM, voilà que son avenir ne devrait pas s’inscrire sur la Canebière. Malgré une option d’achat de 15M€, celle-ci ne devrait pas être levée. Eric Di Meco ne veut en tout cas pas qu’elle le soit : « Peut-être qu’il va partir dans un autre club l’année prochaine et il va être bon. On ne va pas mettre en doute toute sa carrière sur huit mois à l’OM quand même. Moi, je me refuse de faire ça. Par contre, dire qu’il faut que ça s’arrête, ça n’est pas lui manquer de respect. C’est peut-être un soulagement pour lui. Peut-être que s’il s’en va ailleurs, ce sera mieux pour lui ».