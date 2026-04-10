Mercato - Un champion du monde à l’OM : «Il voulait vraiment venir à Marseille»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N’étant pas un club comme les autres, l’OM dispose d’une force d’attraction importante. Même sans Coupe d’Europe, le club phocéen avait réussi à attirer Adrien Rabiot. De même, Marseille a pu accueillir des champions du monde. Et récemment, il y en a un qui voulait vraiment rejoindre l’OM et porter le maillot olympien.

Très actif sur le marché des transferts, l’OM a multiplié les recrutements au cours des derniers mois. Plusieurs joueurs ont ainsi posé leurs valises à Marseille et certains noms arrivés sur la Canebière n’ont pas manqué de faire parler. Ça a été le cas l’été dernier avec Benjamin Pavard. Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, le défenseur central avait été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan.

Mercato - OM : Le transfert de Mason Greenwood déjà validé à Marseille ? https://t.co/okcInFY7l6 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Il a eu d’autres propositions » A 30 ans, Benjamin Pavard est aujourd'hui donc un joueur de l’OM. Si le champion du monde est en difficulté depuis qu’il a rejoint Marseille, sur le papier, c’était un gros coup de la part du club phocéen. De plus, Pavard voulait visiblement absolument venir à l’OM. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Benjamin Castaldi a fait savoir : « Pavard voulait vraiment venir à Marseille. Il a eu d’autres propositions, il voulait vraiment venir à Marseille ».