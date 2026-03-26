Mercato - Real Madrid : Un Ballon d'Or prêt à rejoindre Kylian Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Kylian Mbappé est déjà accompagné de grands noms au Real Madrid. Mais voilà que d'autres pourraient le rejoindre à l'avenir au sein de la Casa Blanca. En effet, les résultats sont loin d'être les meilleurs pour le club de Florentino Pérez qui pourrait donc chercher à se renforcer dans les mois à venir. De quoi donner lieu à l'arrivée d'un Ballon d'Ur au Real Madrid aux côtés de Mbappé ?

Le Real Madrid a beau avoir certains des plus grands noms de la planète football, ce n'est pas pour autant que la Casa Blanca roule sur la concurrence. Bien au contraire... Les Merengue sont loin d'être flamboyants malgré les présences de Kylian Mbappé ou encore Vinicius Jr. Il faut dire qu'au milieu de terrain, le Real Madrid est aujourd'hui orphelin de Luka Modric et Toni Kroos, qui n'ont jamais vraiment été remplacés. Ainsi, s'il y a bien un secteur à renforcer au sein de la Casa Blanca, c'est l'entrejeu.

Humiliée par le Real Madrid, elle balance une nouvelle information surréaliste sur Kylian Mbappé ! https://t.co/PGHPG8N7Sx — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Le Real Madrid après l'Atlético de Madrid pour Rodri ? Et voilà que la solution pourrait venir... d'un Ballon d'Or. En effet, pour densifier son milieu de terrain, le Real Madrid pourrait se laisser tenter par un certain Rodri. Aujourd'hui à Manchester City, l'Espagnol avait remporté le Ballon d'Or 2024, devançant Vinicius Jr dans les votes. Prochainement, les deux pourraient donc être coéquipiers au Real Madrid. Il est souvent question d'un intérêt des Merengue pour Rodri et voilà que malgré son passé à l'Atlético de Madrid, le principal intéressé ne se ferme aucune porte.