Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé a déjà dit oui à un transfert à 250M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux premières saisons compliquées au Real Madrid, Kylian Mbappé doit se réjouir de voir arriver plusieurs joueurs pour renforcer les rangs de la Casa Blanca. Cependant, le capitaine des Bleus attendrait en particulier un joueur à savoir Michael Olise qui le régale à la Coupe du monde avec ses passes décisives.

Depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé affole les compteurs avec ses 5 buts. Et si l'ancien attaquant du PSG parvient à être autant décisif, il le doit probablement en grand partie à Michael Olise qui empile les passes décisives. Par conséquent, selon le journaliste de TF1 Saber Desfarges, Kylian Mbappé serait ouvert à un transfert de Michael Olise au Real Madrid.

Mbappé est très chaud pour le transfert d'Olise ? « Olise est un joueur d’une autre catégorie et pour nous, les Français, c’est comme un cadeau tombé du ciel, une bénédiction, car il a décidé de jouer pour la France alors qu’il est né à Londres. Il lui a fallu un peu de temps pour atteindre ce niveau, et c’est peut-être le meilleur joueur du tournoi, même s’il n’a pas marqué de but. Va-t-il jouer au Real Madrid ? Je ne sais pas, mais ce dont je suis sûr, c’est que Mbappé serait ravi qu’il signe un jour pour le Real », estime-t-il dans une interview accordée à MARCA.