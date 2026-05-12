Mercato - Real Madrid : Fabrizio Romano annonce le verdict pour un transfert de «rêve» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, le Real Madrid a été marqué par de nouveaux événements impliquant deux joueurs de son effectif. Le club de la capitale espagnole, en difficulté sur le plan sportif, connaît des problèmes au sein de son vestiaire. L'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde pourrait avoir des conséquences sur le mercato estival à venir. Le joueur français intéresse de près un club anglais.

Après une saison blanche, le Real Madrid devra bientôt faire des choix concernant le mercato à venir. L'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde a peut-être totalement rebattu les cartes concernant leur mercato. Le milieu de terrain français intéresserait du monde sur le mercato même si ses intentions seraient plutôt de rester à Madrid.

Tchouaméni à Manchester United ? Le club en rêve 3ème de Premier League cette saison, Manchester United aurait coché le nom d'Aurélien Tchouaméni à l'approche du mercato estival. En effet, Fabrizio Romano assure que le club anglais est sur le dossier. « Avec son message après son incident avec Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni a envoyé un message pour l’avenir en disant qu’il voulait redonner au Real Madrid la place qu’il mérite. Il dit publiquement ‘je serai encore là’. Manchester United suit sa situation de près. Mais pour le moment, Manchester United ne fait aucun effort parce que le Real Madrid n’ouvre pas les portes. Si jamais les deux parties décident de se séparer, Tchouaméni serait une cible de rêve pour Manchester United. Mais pour le moment, c’est tout » dit le spécialiste du mercato sur YouTube.