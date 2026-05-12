Mercato - Real Madrid : Fabrizio Romano annonce le verdict pour un transfert de «rêve» !

La semaine dernière, le Real Madrid a été marqué par de nouveaux événements impliquant deux joueurs de son effectif. Le club de la capitale espagnole, en difficulté sur le plan sportif, connaît des problèmes au sein de son vestiaire. L'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde pourrait avoir des conséquences sur le mercato estival à venir. Le joueur français intéresse de près un club anglais.
Après une saison blanche, le Real Madrid devra bientôt faire des choix concernant le mercato à venir. L'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde a peut-être totalement rebattu les cartes concernant leur mercato. Le milieu de terrain français intéresserait du monde sur le mercato même si ses intentions seraient plutôt de rester à Madrid.
Tchouaméni à Manchester United ? Le club en rêve
3ème de Premier League cette saison, Manchester United aurait coché le nom d'Aurélien Tchouaméni à l'approche du mercato estival. En effet, Fabrizio Romano assure que le club anglais est sur le dossier. « Avec son message après son incident avec Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni a envoyé un message pour l’avenir en disant qu’il voulait redonner au Real Madrid la place qu’il mérite. Il dit publiquement ‘je serai encore là’. Manchester United suit sa situation de près. Mais pour le moment, Manchester United ne fait aucun effort parce que le Real Madrid n’ouvre pas les portes. Si jamais les deux parties décident de se séparer, Tchouaméni serait une cible de rêve pour Manchester United. Mais pour le moment, c’est tout » dit le spécialiste du mercato sur YouTube.
Tchouaméni veut rester au Real Madrid
Sous contrat jusqu'en 2028, Aurélien Tchouaméni a bien envie de rester encore au Real Madrid. Le Français n'a pas vraiment remis en cause sa place au club après cette histoire avec Federico Valverde. Manchester United devra se montrer très convaincant pour le recruter. « Tchouaméni envoie des messages pour dire qu’il veut rester au Real Madrid. Il en va de même pour Federico Valverde. Son intention est de continuer au Real Madrid. Federico Valverde veut rester, il aime le Real Madrid et veut changer les choses autour de lui après cet incident négatif » ajoute Fabrizio Romano.