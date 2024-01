Mercato - RC Lens : Star à Lens, il se lâche sur son avenir

Thibault Morlain

A 33 ans, Florian Sotoca est aujourd’hui l’un des cadres au RC Lens. Maillot fort dans le schéma de Franck Haise, l’attaquant lensois vit une très belle histoire chez les Sang et Or. Et cela pourrait encore continuer un moment. Alors que Sotoca est sous contrat jusqu’en 2026 avec Lens, il a fait part de son envie de terminer sa carrière du côté de Bollaert.

Depuis 2019, Florian Sotoca est un joueur du RC Lens. Arrivé de Grenoble, l’attaquant, aujourd’hui âgé de 33 ans, a donc connu la Ligue 2 et depuis la remontée des Sang et Or dans l’élite, il est l’un des cadres de Franck Haise. A Lens, Sotoca a visiblement trouvé son chez lui et pas question pour lui de s’imaginer ailleurs pour l’avenir…

Sotoca-Lens, une histoire qui va durer ?

Dans un entretien accordé ce dimanche au JDD , Florian Sotoca a fait une confidence sur son avenir. Interrogé sur la possibilité de terminer sa carrière au RC Lens, le joueur de Franck Haise a alors annoncé : « Si je pense terminer ma carrière ici ? Evidemment. Je sais que je suis plus proche de la fin que du début, même si dans ma tête, je suis encore tout jeune ».

« Je ferai tout pour finir ma carrière à Lens »