Mercato - RC Lens : Pierre Sage ouvre la porte à un autre club !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, Pierre Sage s’est confié sur son avenir auprès de Téléfoot. Le technicien français a assuré qu’il y avait de grandes chances qu’il soit toujours sur le banc du RC Lens la saison prochaine, mais a également ouvert la porte à un retour à l’OL à l’avenir.

Désormais assuré de retrouver la Ligue des champions après sa victoire face au FC Nantes (1-0) vendredi, le RC Lens se déplacera, avant sa finale de Coupe de France contre l’OGC Nice le 22 mai, sur la pelouse de l’OL le week-end prochain, pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Ce qui sera le grand retour de Pierre Sage à Lyon, toujours à la lutte pour également se qualifier en C1. « Je vous avoue que je reçois pas mal d’appels du pied sur les réseaux sociaux des supporters de l’OL qui aimeraient bien qu’on les aide. Si la situation était inversée, est-ce que l’OL nous aiderait ? », s’est-il interroger auprès de Téléfoot.

« Ça s’est fini dans des conditions qui méritent qu’on se revoit » Démis de ses fonctions au mois de janvier 2025, Pierre Sage pense toujours à l’OL et aimerait y retourner un jour : « Je l’ai toujours dit, je ne m’en suis jamais caché. Selon moi, ça s’est fini dans des conditions qui méritent qu’on se revoit. Je n’ai pas peur que les supporters lensois prennent mal mes propos ? J’espère juste une chose, c’est que les gens soient capables de faire la part des choses. Il y a effectivement le coup de sifflet qui lance les hostilités et le coup de sifflet final, et avant et après, on reste des gens normaux. »