Mercato - RC Lens : Pierre Sage ouvre la porte à un autre club !

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, Pierre Sage s’est confié sur son avenir auprès de Téléfoot. Le technicien français a assuré qu’il y avait de grandes chances qu’il soit toujours sur le banc du RC Lens la saison prochaine, mais a également ouvert la porte à un retour à l’OL à l’avenir.
Désormais assuré de retrouver la Ligue des champions après sa victoire face au FC Nantes (1-0) vendredi, le RC Lens se déplacera, avant sa finale de Coupe de France contre l’OGC Nice le 22 mai, sur la pelouse de l’OL le week-end prochain, pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Ce qui sera le grand retour de Pierre Sage à Lyon, toujours à la lutte pour également se qualifier en C1. « Je vous avoue que je reçois pas mal d’appels du pied sur les réseaux sociaux des supporters de l’OL qui aimeraient bien qu’on les aide. Si la situation était inversée, est-ce que l’OL nous aiderait ? », s’est-il interroger auprès de Téléfoot.
« Ça s’est fini dans des conditions qui méritent qu’on se revoit »
Démis de ses fonctions au mois de janvier 2025, Pierre Sage pense toujours à l’OL et aimerait y retourner un jour : « Je l’ai toujours dit, je ne m’en suis jamais caché. Selon moi, ça s’est fini dans des conditions qui méritent qu’on se revoit. Je n’ai pas peur que les supporters lensois prennent mal mes propos ? J’espère juste une chose, c’est que les gens soient capables de faire la part des choses. Il y a effectivement le coup de sifflet qui lance les hostilités et le coup de sifflet final, et avant et après, on reste des gens normaux. »
« On est dans un milieu où tout bouge très vite »
En attendant, Pierre Sage se projette toujours au RC Lens, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. « Il y a de grandes chances, oui. Car le contrat court encore sur deux années, maintenant, vous savez qu’on est dans un milieu où tout bouge très vite, je l’ai appris à mes dépens la saison dernière. Il y a beaucoup de choses positives qui laissent à penser qu’on continuera comme ça », a-t-il ajouté à propos de son avenir chez les Sang et Or.