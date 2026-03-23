Mercato : Quand Lionel Messi appelait une star du PSG pour en faire son successeur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à l’Inter Miami, Lionel Messi évoluait il y a quelques années du côté du FC Barcelone. A l’époque, on imaginait d’ailleurs La Pulga faire toute sa carrière en Catalogne et y prendre sa retraite. D’ailleurs, pour le remplacer à terme, Messi avait une idée en tête et c’est pour cela qu’il avait notamment contacté une star du PSG.

En 2017, le PSG avait fait trembler la planète football en faisant venir coup sur coup Neymar puis Kylian Mbappé. Le club de la capitale avait alors fait du Brésilien le joueur le plus cher de l’histoire en déboursant 222M€, le montant de sa clause libératoire, pour le faire venir du FC Barcelone. A cette époque, le désormais joueur de Santos avait répondu à l’appel du PSG avant de vite vouloir faire machine arrière. En effet, quelques mois après avoir posé ses valises à Paris, Neymar voulait retourner à Barcelone où Lionel Messi l’attendait avec de grandes promesses.

«Pas au niveau», RMC annonce un transfert raté au PSG ? https://t.co/I5mEauLQtq — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Messi l’a appelé… » Une fois au PSG, Neymar a donc voulu revenir au FC Barcelone. Ça a été le cas notamment à l’été 2019. A l’époque, le Brésilien était finalement resté au PSG mais pourtant, sa volonté était bel et bien de retrouver la Catalogne et un certain Lionel Messi. D’ailleurs, pour L’Equipe Explore, un proche de Neymar avait raconté : « Il croyait au projet du PSG mais la défaite contre Manchester United (en huitièmes de finale de la Ligue des champions) a tout changé. Messi l’a appelé pour lui dire : reviens, il n’y a qu’ensemble qu’on peut la gagner. Dans deux ans, je pars et tu prendras ma place ».