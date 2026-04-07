Mercato - PSG : Une célébrité envoyée par Al-Khelaïfi pour négocier avec une future star de Paris ? Elle raconte tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l'espace de quelques semaines seulement, le Paris Saint-Germain était parvenu à mener à bien diverses opérations de grande envergure sur le marché des transferts. A ce jour, seules deux recrues de cet été-là sont toujours présentes dans le vestiaire parisien et l'une d'elle a disputé son 200ème match au PSG. Tout cela a visiblement été rendu possible par deux acteurs du divertissement de la scène française.

Ces dernières années, le comité directeur du PSG a su mettre la main sur certains jeunes joueurs capables d'écrire l'histoire du Paris Saint-Germain dès leurs signatures et pour quelque temps. Ce furent le cas de joueurs comme Joao Neves, Vitinha, Désiré Doué et Bradley Barcola. Mais avant cela, l'administration de Leonardo, ex-directeur sportif du club parisien, a su offrir à l'équipe première deux joueurs perçus comme les meilleurs à leurs postes.

Quand Achraf Hakimi 🇲🇦 reçoit… 𝗨𝗡𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗗𝗘𝗔𝗨 sur le plateau de The Bridge. 😭🧖



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DJ Snake et Malik Bentalha ont participé à la signature d'Achraf Hakimi au PSG En 2021, Nuno Mendes et Achraf Hakimi s'installaient dans la capitale parisienne en provenance du Sporting Lisbonne et de l'Inter respectivement. Pour ce qui est du cas Hakimi, l'international marocain sacré Ballon d'or africain en 2025 semble avoir été entre autres convaincu par une vedette de la musique française et un humoriste : le duo DJ Snake - Malik Bentalha. « Mon meilleur pote dans l'humour ? Je m'entends bien avec Jérôme Commandeur », a lâché Bentalha pendant le dernier épisode en date de l'émission The Bridge. Achraf Hakimi n'a pas laissé le temps à quiconque de rebondir en clamant que DJ Snake était en réalité le meilleur ami de Malik Bentalha avec lequel il partage un lien affectif fort envers le PSG. De quoi permettre aux deux hommes de raconter une anecdote sur les coulisses du transfert du Marocain au Paris Saint-Germain à l'été 2021.