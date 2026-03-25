Mercato - PSG : Un transfert surprise à 50M€ annoncé dans la presse italienne ?

Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait jeté son dévolu sur un joueur de l'équipe de France. Heureusement pour le club de la capitale, cet international tricolore serait séduit par l'idée d'être rapatrié dans son pays natal lors du prochain mercato estival. Ainsi, un transfert à 50M€ pourrait être bouclé.

Passé par le Paris FC et l'ACBB dans sa jeunesse, Manu Koné a fait ses débuts en Ligue 1 du côté du Toulouse FC. Ayant alerté la direction du Borussia Mönchengladbach, l'international français a été transféré en Allemagne lors du mercato hivernal 2021. Alors qu'il n'avait que 19 ans, Manu Koné a été vendu pour une somme proche de 9M€. Et après avoir passé trois années et demie en Bundesliga, le milieu de terrain a rejoint la Roma, ayant couté environ près de 18M€ au club italien.

Un joueur du PSG invité sur TF1, il avait marqué le coup : «Je suis parti acheter le petit costard» https://t.co/PGPIgnj2de — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Le PSG a coché le nom de Manu Koné Très performant sous les couleurs de l'AS Rome, Manu Koné aurait tapé dans l'œil de la direction du PSG. D'après les indiscrétions de Calciomercato.it, le club de la capitale aimerait s'attacher les services du joueur de 24 ans lors du prochain mercato estival, et ce, même s'il a déjà renforcer son milieu de terrain au mois de janvier. Dro Fernandez ayant rejoint le PSG, en provenance du FC Barcelone, pour un montant proche de 8M€. Mais quelle est la position de Manu Koné ?