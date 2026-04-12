Mercato - PSG : Un mot lui a suffi pour annuler son transfert, (vous n'allez pas le croire)

Parfois, ça se joue à rien les transferts. Et particulièrement ceux des futures grandes stars. Au début des années 2000, un futur Ballon d'or a été proposé au Paris Saint-Germain par l'intermédiaire d'un agent. Cependant, l'entraîneur en poste à cette époque a fait capoter sa signature pour un motif qui peut surprendre. Explications.
Au Paris Saint-Germain, on compte un Ballon d'or dans l'effectif en la personne d'Ousmane Dembélé sacré le 22 septembre dernier. Cependant, il y a des années de cela, un joueur a été proposé par un agent à la direction de l'époque. Et pas n'importe qui. Un jeune talent brésilien qui allait lui aussi par la suite obtenir un Ballon d'or avec un club étranger qui l'a récupéré après l'échec de son transfert au PSG.
«Au bout de deux minutes, il m'arrête : "C'est ce qu'il nous faut"»
Franck Logbi Henouda s'est livré à France Football dans le numéro paru ce samedi 11 avril en révélant les coulisses de la signature avortée de Kaka en 2003. Le Ballon d'or 2007 n'a pas joué pour le PSG pour une raison assez folle. « En 2003, Jean-Michel Moutier cherche un numéro 10. Je vais dans les bureaux du PSG avec un DVD : "Regarde ce joueur, c'est un phénomène". Au bout de deux minutes, il m'arrête : "C'est ce qu'il nous faut". On part voir l'entraîneur à côté (Vahid Halilhodzic). Jean-Michel le prévient : "Coach, il faut que tu regardes ce joueur, exceptionnel, un numéro 10. Franck peut nous l'avoir pour 5 à 6 millions de dollars" ».
«Kaka ? Pas un nom de joueur de football ça»
L'agent a affirmé que Vahid Halilhodzic, coach du PSG à l'époque, n'est pas allé plus loin dans la supervision de Kaka après avoir seulement lu son nom affiché sur le DVD. « Il prend le DVD et regarde la pochette : "Kaka ? Pas un nom de joueur de football ça !". Il ne le regarde pas et le jette sur le côté. Presque trente ans plus tard, on en rigole encore avec Jean-Michel ». A l'AC Milan, Kaka a fait partie du gratin mondial à son poste. Le Paris Saint-Germain peut s'en mordre les doigts.