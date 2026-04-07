Mercato - PSG : Un gros transfert annoncé en attaque cet été ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Certains mouvements sont annoncés pour le PSG en vue du prochain mercato estival, et notamment dans le secteur offensif. Plusieurs joueurs pourraient être vendus par le club de la capitale en raison de leur statut de remplaçant, et le journaliste Fabrizio Romano évoque déjà plusieurs pistes à cet effet pour un attaquant du PSG.

Et si le PSG s'apprêtait à vivre un mercato estival 2026 très agité dans le sens des départs ? Randal Kolo Muani, Lucas Chevalier, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye... Nombreux sont les joueurs parisiens qui semblent dans le flou pour leur futur au Parc des Princes et qui pourraient donc être transférés cet été. C'est également le cas pour un autre élément offensif du PSG, sous contrat jusqu'en 2028 et qui réalise pourtant des performances assez encourageantes malgré son statut d'éternel remplaçant : Kang-in Lee (25 ans).

PSG : Une décision est tombée (et ça va rappeler de bons souvenirs aux Parisiens) https://t.co/fGYKVAv2an — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Kang-In Lee pisté par l'Atlético et des clubs anglais ? Sur sa chaîne Youtube, Fabrizio Romano évoque déjà un possible transfert loin du PSG cet été pour l'international sud-coréen : « Un joueur sur lequel il faut garder un œil du côté de l’Atlético de Madrid, c’est Kang-In Lee. L’ailier du PSG est dans une situation spéciale. Plusieurs clubs sont intéressés. L’Atlético de Madrid travaille dessus de sûr, il était déjà ciblé il y a quelques mois. Il reste une cible pour Mateu Alemany. Kang-In Lee est aussi dans le viseur de quelques clubs de Premier League », confie le journaliste spécialisé sur le mercato au sujet de Kang-in Lee.