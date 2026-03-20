Mercato - PSG : Un échange en préparation ? Voilà le joueur réclamé à Paris

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival n’est pas pour maintenant, mais voilà qu’il en est déjà question avec des premières rumeurs qui apparaissent. Et celles-ci concernent notamment le PSG. Durant l’intersaison, le club de la capitale pourrait être actif en réalisant notamment un échange avec une autre formation. Et du côté de Paris, on aurait visiblement un joueur précis dans le viseur.

La saison n’est pas encore terminée mais voilà que la prochaine serait déjà préparée. Ainsi, on penserait d’ores et déjà au mercato estival qui permettra d’apporter quelques retouches, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. L’intersaison devrait notamment être utilisée par le PSG pour modifier un peu l’effectif de Luis Enrique. Quels seront alors les changements réalisés par le club de la capitale ? Des premières rumeurs commencent déjà à apparaitre avec des noms de possibles recrues pour le PSG.

Un joueur du PSG fait polémique, cette nouvelle révélation va mettre fin au malaise ? https://t.co/4uHfHageD2 — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Le PSG pas intéressé par David En Italie, on parle notamment du PSG pour possiblement faire affaire avec la Juventus. En effet, au sein de la Vieille Dame, on n’a semble-t-il pas oublié Randal Kolo Muani, aujourd’hui prêté à Tottenham. Ainsi, le club Italien verrait d’un bon oeil un possible retour de l’attaquant français. Sous quelle forme ? De l’autre côté des Alpes, il a notamment pu être question d’un échange avec Jonathan David. Mais voilà que selon les informations de calciomercato.it, si le Canadien est bel et bien annoncé partant, il ne serait toutefois pas dans le viseur du PSG.