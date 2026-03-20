Mercato - PSG : Un échange en préparation ? Voilà le joueur réclamé à Paris

Le mercato estival n’est pas pour maintenant, mais voilà qu’il en est déjà question avec des premières rumeurs qui apparaissent. Et celles-ci concernent notamment le PSG. Durant l’intersaison, le club de la capitale pourrait être actif en réalisant notamment un échange avec une autre formation. Et du côté de Paris, on aurait visiblement un joueur précis dans le viseur.
La saison n’est pas encore terminée mais voilà que la prochaine serait déjà préparée. Ainsi, on penserait d’ores et déjà au mercato estival qui permettra d’apporter quelques retouches, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. L’intersaison devrait notamment être utilisée par le PSG pour modifier un peu l’effectif de Luis Enrique. Quels seront alors les changements réalisés par le club de la capitale ? Des premières rumeurs commencent déjà à apparaitre avec des noms de possibles recrues pour le PSG.
Le PSG pas intéressé par David
En Italie, on parle notamment du PSG pour possiblement faire affaire avec la Juventus. En effet, au sein de la Vieille Dame, on n’a semble-t-il pas oublié Randal Kolo Muani, aujourd’hui prêté à Tottenham. Ainsi, le club Italien verrait d’un bon oeil un possible retour de l’attaquant français. Sous quelle forme ? De l’autre côté des Alpes, il a notamment pu être question d’un échange avec Jonathan David. Mais voilà que selon les informations de calciomercato.it, si le Canadien est bel et bien annoncé partant, il ne serait toutefois pas dans le viseur du PSG.
Thuram contre Kolo Muani, mais…
Pas fermé à l’idée de réaliser un échange avec Randal Kolo Muani dedans, le PSG aurait plutôt une autre demande. Quel est alors le joueur de la Juventus voulu en compensation ? Le média transalpin fait savoir que le club de la capitale aurait demandé à récupérer Khéphren Thuram. Le milieu de terrain français connait d’ailleurs bien la Ligue 1, lui qui évoluait précédemment sous le maillot de l’OGC Nice. Problème pour le PSG, la Juventus aurait mis son veto, s’opposant au départ de Thuram.