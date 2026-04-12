Mercato - PSG : Transfert d’un champion d’Afrique, ce sera 60M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très certainement vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale se serait mis en quête de renforts dans tous les secteurs. Les dirigeants parisiens se tiendraient notamment à l’affût pour un champion d’Afrique. Et le prix a déjà été fixé pour le joueur en question.

Le PSG risque de vivre un été particulièrement mouvementé sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu se seraient rendus compte des limites de leur effectif, surtout en cas de pépin physique. De ce fait, les dirigeants parisiens voudraient apporter de la profondeur à l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Les champions d’Europe 2025 auraient ainsi activé plusieurs pistes, comme celles menant à Joel Ordonez (Club Brugge), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Enzo Fernandez (Chelsea) ou encore Morgan Rogers (Aston Villa).

Mercato - PSG : Après Barcola et Doué, la nouvelle pépite française a été choisie ! https://t.co/qIFUoYg535 — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Le PSG veut recruter un coéquipier d'Achraf Hakimi Le PSG serait également intéressé par les services d’un champion d’Afrique. D’après les informations divulguées par De Telegraaf, les pensionnaires de la Ligue 1 garderaient un œil très attentif sur la situation d’Ismael Saibari. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSV Eindhoven, l’international marocain pourrait quitter les Pays-Bas cet été et retrouver Achraf Hakimi dans la capitale. Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le dossier, puisque le milieu de terrain de 25 ans serait également dans le viseur du Bayern Munich et de l’AC Milan. La concurrence promet ainsi d'être rude.