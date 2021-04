Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout le monde est d'accord pour ce transfert à 50 M€

Publié le 15 avril 2021 à 7h10 par La rédaction

Transféré officiellement l’été dernier, Mauro Icardi semble déjà proche d’un départ. Paris veut faire de la place pour Kean et l’Argentin voit d’un bon œil un retour en Italie. Sa femme et agent Wanda Icardi est déjà sur le dossier.

Arrivé à Paris à l’été 2019, Mauro Icardi est bien parti pour faire le chemin inverse. Après une première saison convaincante malgré les quelques blessures, le PSG s’est pressé de lâcher un chèque de 50 millions d’euros pour l’Argentin. Une somme qui semble raisonnable vis-à-vis du rendement habituel du buteur parisien. En vingt matchs de championnat l’an dernier, Icardi a planté à 12 reprises. Dans la continuité de ce que proposait le natif de Rosario à l’Inter Milan. Mais le problème du numéro 9 du PSG, ce sont les pépins physiques. Depuis son premier match sous le maillot de Paris, Mauro Icardi a manqué 28 matchs au total à cause de ses blessures à répétition. Suffisant pour remettre en cause son statut. Titulaire sous Thomas Tuchel, il a perdu sa place après le confinement du printemps 2020. Revenu avec des kilos en trop, l’Argentin n’a pas été titulaire une seule fois lors du Final 8. C’est l’arrivée de Mauricio Pochettino en décembre qui l’a remis en confiance. L’ancien entraîneur de Tottenham a titularisé Icardi à dix reprises, alors qu’il ne l’avait été que 4 fois avec Tuchel… Désormais barré par la concurrence féroce de Moïse Kean, l’attaquant formé à la Masia n’est plus qu’un second choix. A tel point que son avenir est mis en doute, seulement quelques mois après son transfert. Mais pour aller où ?

Toujours la côte en Italie