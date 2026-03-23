Mercato - PSG : Quand une star de l’équipe de France a signé, «c’était une évidence d’aller à Paris»

Le PSG avait réussi un gros coup durant l'été 1995 en signant libre l'un des attaquants majeurs de l'équipe de France, futur vainqueur de la Coupe du Monde en 1998 et de l'Euro 2000 avec les Bleus. Et ce grand nom du football français, qui rêvait depuis toujours de porter la tunique du PSG, s'est confié sur ce transfert dans la capitale.
Auteur de 28 buts en ayant totalisé 82 sélections sous le maillot de l'équipe de France entre 1993 et 2002, cet ancien attaquant tricolore a marqué de son empreinte les succès historiques des Bleus comme en Coupe du Monde 1998 ainsi qu'à l'Euro 2000. Un joueur qui avait d'ailleurs été transféré au PSG avec qui il avait remporté la Coupe des Vainqueurs des Coupes en 1996 avant d'aller tenter sa chance à l'Inter Milan, mais qui semble ravi d'avoir réalisé son rêve de jouer au PSG. Il s'agit bien sûr de Youri Djorkaeff.
« Je me suis dit que ce serait génial »
Dans un entretien accordé à Paris Fans en 2020, Youri Djorkaeff s'est livré sur les coulisses de son arrivée au PSG en 1995 : « Au départ, c’était vraiment pour faire comme mon père. Le PSG, je l’ai toujours suivi, mais un jour je me suis dit que ce serait génial…Cette expérience que je l’ai eue en Équipe de France, j’ai été sélectionné avec Monaco, et c’était génial, fascinant de pouvoir échanger avec mon père sur le fait d’avoir fait la même chose. Et quand le PSG s’est intéressé à moi, qu’il y a eu cette opportunité, c’est vrai qu’il y avait encore cette envie de vivre cette chose en commun », confie Djorkaeff.
« Le proposition du PSG était bonne »
Et il confie au passage que son père, Jean Djorkaeff, a joué un rôle majeur dans son arrivée au PSG : « C’était mon agent à l’époque, il s’occupe de tous les transferts. Il voulait surtout le mieux pour son fils et son joueur. Et la proposition du PSG était une bonne proposition. Surtout, elle me donnait aussi l’occasion de joueur en première division sous les feux des projecteurs plus que Monaco. Là-bas, on avait toujours ce problème de média, de fans, de public. En France, il y avait deux clubs qui avaient toute la lumière : Paris et Marseille. Pour moi, c’était une évidence d’aller signer à Paris si je voulais rester en France et je voulais avoir cette expérience française. Même si c’était dans un des clubs les plus durs, c’était un vrai challenge. C’est pour cela que j’ai signé », poursuit l'ancienne star de l'équipe de France.