Mercato - PSG : Quand une star de l’équipe de France a signé, «c’était une évidence d’aller à Paris»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait réussi un gros coup durant l'été 1995 en signant libre l'un des attaquants majeurs de l'équipe de France, futur vainqueur de la Coupe du Monde en 1998 et de l'Euro 2000 avec les Bleus. Et ce grand nom du football français, qui rêvait depuis toujours de porter la tunique du PSG, s'est confié sur ce transfert dans la capitale.

Auteur de 28 buts en ayant totalisé 82 sélections sous le maillot de l'équipe de France entre 1993 et 2002, cet ancien attaquant tricolore a marqué de son empreinte les succès historiques des Bleus comme en Coupe du Monde 1998 ainsi qu'à l'Euro 2000. Un joueur qui avait d'ailleurs été transféré au PSG avec qui il avait remporté la Coupe des Vainqueurs des Coupes en 1996 avant d'aller tenter sa chance à l'Inter Milan, mais qui semble ravi d'avoir réalisé son rêve de jouer au PSG. Il s'agit bien sûr de Youri Djorkaeff.

Mercato - PSG : «Je le connais parfaitement», le transfert qui fait les affaires de Luis Enrique ! https://t.co/BmpCv2S8Nx — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Je me suis dit que ce serait génial » Dans un entretien accordé à Paris Fans en 2020, Youri Djorkaeff s'est livré sur les coulisses de son arrivée au PSG en 1995 : « Au départ, c’était vraiment pour faire comme mon père. Le PSG, je l’ai toujours suivi, mais un jour je me suis dit que ce serait génial…Cette expérience que je l’ai eue en Équipe de France, j’ai été sélectionné avec Monaco, et c’était génial, fascinant de pouvoir échanger avec mon père sur le fait d’avoir fait la même chose. Et quand le PSG s’est intéressé à moi, qu’il y a eu cette opportunité, c’est vrai qu’il y avait encore cette envie de vivre cette chose en commun », confie Djorkaeff.