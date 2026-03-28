Mercato - PSG : «Quand tu investis autant d’argent…», il a réglé ses comptes après le fiasco

Recruté par le PSG au moment de la transition avec le rachat du Qatar en 2011, cet ancien joueur du club de la capitale avait suscité de grosse attentes au moment de sa signature. Mais l’expérience a finalement viré au fiasco, et il a tenu à régler ses comptes avec le PSG plusieurs années après son départ…
L’été 2011 a été la période de tous les changements pour le PSG. Le club francilien était racheté à cette époque par le Qatar, ce qui lui a donc permis de commencer à pouvoir bâtir un effectif XXL dans un seul but : soulever un jour la Ligue des Champions. Ainsi, dès ce mercato estival 2011, le PSG s’est permis quelques folies avec les signatures très prometteuses de Javier Pastore, Jérémy Ménez, Blaise Matuidi ou encore Diego Lugano, qui disposait d’un gros statut à cette époque en Europe. Mais l’expérience a rapidement viré au fiasco pour le défenseur central uruguayen, qui a enchaîné les matchs ratés avant d’être mis au placard par le PSG au bout de quelques mois seulement.
« Je n’ai pas été à la hauteur »
Interrogé par France Football en novembre 2020, Lugano s’était longuement confié sur cet échec au PSG : « J’ai effectivement la sensation de ne pas vraiment avoir été à la hauteur. Sportivement, je n’ai pas assuré, c’est vrai. J’aurais dû être plus important. Je me suis souvent demandé pourquoi… J’ai été l’un des premiers étrangers de l’ère QSI à débarquer. Leonardo m’avait donné la responsabilité de changer la mentalité du vestiaire, de le professionnaliser en quelque sorte. J’ai entamé cette transition mais c’était difficile de faire accepter ça. J’ai perdu pas mal d’énergie dans ce processus », indique l’ancien défenseur central.
« Tu ne peux pas accueillir un joueur comme ça »
Mais Diego Lugano estime également que l’accueil du PSG n’avait pas été bon, notamment lorsqu’il avait fallu lui trouver un domicile ou une école pour les enfants : « Ça ne se fait pas. Quand tu investis autant d’argent sur un joueur, tu ne peux pas l’accueillir comme ça. Ça m’a fatigué mentalement. Mais je crois que j’ai réussi à changer les mentalités. D’ailleurs au club, ils savent que j’ai participé au changement. C’est pour ça que lorsque je passe à Paris, je suis reçu comme un crack que je n’ai pas été sur le terrain (rires). J’en suis fier. j’ai été important dans cette transition silencieuse, difficile, mais très utile », a précisé l’ancien flop du PSG.