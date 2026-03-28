Mercato - PSG : «Quand tu investis autant d’argent…», il a réglé ses comptes après le fiasco

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG au moment de la transition avec le rachat du Qatar en 2011, cet ancien joueur du club de la capitale avait suscité de grosse attentes au moment de sa signature. Mais l’expérience a finalement viré au fiasco, et il a tenu à régler ses comptes avec le PSG plusieurs années après son départ…

L’été 2011 a été la période de tous les changements pour le PSG. Le club francilien était racheté à cette époque par le Qatar, ce qui lui a donc permis de commencer à pouvoir bâtir un effectif XXL dans un seul but : soulever un jour la Ligue des Champions. Ainsi, dès ce mercato estival 2011, le PSG s’est permis quelques folies avec les signatures très prometteuses de Javier Pastore, Jérémy Ménez, Blaise Matuidi ou encore Diego Lugano, qui disposait d’un gros statut à cette époque en Europe. Mais l’expérience a rapidement viré au fiasco pour le défenseur central uruguayen, qui a enchaîné les matchs ratés avant d’être mis au placard par le PSG au bout de quelques mois seulement.

Neymar au PSG : Le coup de gueule d’un journaliste qui n’accepte pas les attaques ! https://t.co/lBmGvEycyH — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Je n’ai pas été à la hauteur » Interrogé par France Football en novembre 2020, Lugano s’était longuement confié sur cet échec au PSG : « J’ai effectivement la sensation de ne pas vraiment avoir été à la hauteur. Sportivement, je n’ai pas assuré, c’est vrai. J’aurais dû être plus important. Je me suis souvent demandé pourquoi… J’ai été l’un des premiers étrangers de l’ère QSI à débarquer. Leonardo m’avait donné la responsabilité de changer la mentalité du vestiaire, de le professionnaliser en quelque sorte. J’ai entamé cette transition mais c’était difficile de faire accepter ça. J’ai perdu pas mal d’énergie dans ce processus », indique l’ancien défenseur central.