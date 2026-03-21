Mercato - PSG : Paris snobé pour Barcelone, un international avait révélé la vraie raison de ce choix !

Alexis Brunet

Il y a quelques saisons, le PSG avait tenté de faire venir un joueur très prometteur, qui avait fait très forte impression en Ligue des champions. Malheureusement, le club de la capitale était en concurrence avec un autre géant d’Europe, le FC Barcelone. Le principal concerné avait finalement décidé de s’engager avec l’équipe espagnole et il avait révélé les raisons de ce choix.

Depuis de nombreuses années, le PSG et le FC Barcelone sont souvent opposés sur le marché des transferts. Il y a bien sûr eu en 2017 le transfert de Neymar à Paris, puis plus récemment en 2021 l'arrivée de Lionel Messi. Les deux clubs ont également été en concurrence à de nombreuses reprises sur certains joueurs et c’était notamment le cas en 2019.

Mercato - PSG : «C’est le dégringolade», il tombe de très haut après son transfert ! https://t.co/YovkTYsUQB — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« Le PSG aurait été un excellent choix » En 2019, Frenkie de Jong réalisait de belles choses avec l’Ajax Amsterdam et cela avait tapé dans l’œil de plusieurs cadors, comme le PSG. Le Néerlandais avait finalement rejoint le FC Barcelone, mais il avait parlé de l’intérêt parisien lors d’une interview accordée au journal De Telegraaf. « Le PSG aurait été un excellent choix. Ils (les dirigeants parisiens) ont tout fait pour me prendre. Il y a un bon entraîneur et le PSG a une équipe jeune et talentueuse. La concurrence française est peut-être un peu moins forte, mais l’avantage d’un transfert au PSG aurait été que j’avais la plus grande garantie de temps de jeu là-bas et que je pouvais aussi grandir. »