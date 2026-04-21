Mercato - PSG : On connaît le prix du transfert de Bradley Barcola en cas de départ cet été

Considéré comme un élément important au PSG, Bradley Barcola ne fait pourtant pas office de titulaire indiscutable. L’international français pourrait donc se laisser tenter par un départ afin d’avoir un rôle plus essentiel. Les champions d’Europe 2025 semblent d’ailleurs avoir déjà fixé leur prix pour un transfert de l’ailier de 23 ans.
Et si Bradley Barcola quittait le PSG à l’issue de la saison ? Arrivé en 2023 après avoir rayonné sous les couleurs de l’OL, l’ailier de 23 ans est monté en puissance au fil du temps passé chez les Rouge-et-Bleu. L’international français est aujourd’hui considéré comme un élément important dans le groupe de Luis Enrique. Mais il ne fait pas office de titulaire indiscutable pour autant, puisqu’il doit composer avec la concurrence de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Ousmane Dembélé.
Le PSG a fixé son prix pour le transfert de Barcola
Bradley Barcola pourrait donc se laisser tenter par l’idée d’un départ afin d’avoir un rôle plus essentiel loin du PSG. À ce titre, le joueur de l’équipe de France serait dans le viseur du FC Barcelone à en croire les informations de SPORT. Deco aurait son dossier sur son bureau. Le directeur sportif du Barça doit encore déterminer si l’ancien de l’OL serait un renfort de luxe pour l’attaque barcelonaise la saison prochaine. Il faudra aussi établir si le FC Barcelone dispose de la puissance économique nécessaire pour convaincre le PSG, qui attendrait aux alentours de 80M€ pour discuter d’un éventuel transfert.
Barcola va bientôt ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière ?
Auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues, Bradley Barcola connaît une saison plus délicate avec le PSG. Entre les pépins physiques et son manque de régularité, notamment dans le dernier geste, le joueur de l’équipe de France a parfois été ciblé par les critiques. Reste maintenant à voir si Bradley Barcola aura envie de quitter le PSG cet été, ou s’il voudra poursuivre l’aventure, son contrat courant jusqu’en juin 2028. Affaire à suivre...