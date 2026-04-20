Mercato - Julian Alvarez : Le PSG plombé... par la Ligue 1 ?

Offensivement, le PSG a actuellement ce qu'il faut avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Mais voilà que le club de la capitale ne dirait pas non pour amener un attaquant de plus en la personne de Julian Alvarez. Le fait est que l'Argentin de l'Atlético de Madrid ne serait pas très chaud à l'idée de rejoindre le PSG à cause de la Ligue 1. Explications.
Le PSG et Julian Alvarez, ça va encore se solder par un échec ? En 2024, au moment de quitter Manchester City, l'Argentin avait alors préféré l'Atlético de Madrid. « En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait », expliquait-il. Et voilà que Julian Alvarez pourrait à nouveau dire non au PSG.
Julian Alvarez ne viendra pas au PSG...
Malgré un contrat jusqu'en 2030, Julian Alvarez pourrait bien quitter l'Atlético de Madrid à l'occasion du prochain mercato estival. Pour aller où ? Selon les informations de Mundo Deportivo, l'avenir de l'Argentin ne s'écrirait donc pas au PSG. En venant à Paris, Alvarez aurait pourtant l'occasion de prendre part à un projet ambitieux, mais voilà que la Ligue 1 constituerait un frein à ses yeux. En effet, le championnat de France n'aurait pas un assez grand rayonnement international, de quoi inciter l'attaquant de Diego Simeone à privilégier une autre destination.
... ni à Arsenal !
Comme expliqué par MD, Arsenal apprécierait également beaucoup Julian Alvarez. Mais voilà que l'intérêt ne serait pas réciproque. En effet, l'Argentin ne se verrait pas rejoindre les Gunners, ne voulant pas retourner en Angleterre après son expérience à Manchester City. C'est ainsi que pour l'avenir de Julian Alvarez, il faudrait plutôt regarder vers... le FC Barcelone. L'attaquant de 26 ans donnerait ainsi sa priorité aux Blaugrana pour cet été. La question est maintenant de savoir si les deux clubs se mettront d'accord pour ce transfert alors que l'Atlético de Madrid devrait être très gourmand pour lâcher son attaquant.