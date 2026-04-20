Mercato - Julian Alvarez : Le PSG plombé... par la Ligue 1 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Offensivement, le PSG a actuellement ce qu'il faut avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Mais voilà que le club de la capitale ne dirait pas non pour amener un attaquant de plus en la personne de Julian Alvarez. Le fait est que l'Argentin de l'Atlético de Madrid ne serait pas très chaud à l'idée de rejoindre le PSG à cause de la Ligue 1. Explications.

Le PSG et Julian Alvarez, ça va encore se solder par un échec ? En 2024, au moment de quitter Manchester City, l'Argentin avait alors préféré l'Atlético de Madrid. « En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait », expliquait-il. Et voilà que Julian Alvarez pourrait à nouveau dire non au PSG.

Blessure de Vitinha : Le PSG fait une nouvelle annonce officielle ! https://t.co/dt415Haj8Q — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

Julian Alvarez ne viendra pas au PSG... Malgré un contrat jusqu'en 2030, Julian Alvarez pourrait bien quitter l'Atlético de Madrid à l'occasion du prochain mercato estival. Pour aller où ? Selon les informations de Mundo Deportivo, l'avenir de l'Argentin ne s'écrirait donc pas au PSG. En venant à Paris, Alvarez aurait pourtant l'occasion de prendre part à un projet ambitieux, mais voilà que la Ligue 1 constituerait un frein à ses yeux. En effet, le championnat de France n'aurait pas un assez grand rayonnement international, de quoi inciter l'attaquant de Diego Simeone à privilégier une autre destination.