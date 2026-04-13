Mercato - PSG : L’offre «parfaite» pour Ousmane Dembélé annoncée sur La Chaîne L’Equipe ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, les négociations pour la prolongation d’Ousmane Dembélé au PSG sont au point mort. Le dossier bloquerait pour des raisons financières, les positions des deux parties étant trop éloignées à cet égard. Une offre « parfaite » a toutefois été évoquée pour le champion du monde 2018.

Il y a quelques temps maintenant, le PSG a entamé les négociations pour la prolongation d’Ousmane Dembélé. Seulement, le dossier est au point mort depuis plusieurs semaines maintenant. Les deux parties ne s’entendraient pas sur la question du salaire. Le champion du monde 2018 souhaite capitaliser sur son Ballon d’Or pour obtenir une belle revalorisation salariale. Les Rouge-et-Bleu, eux, refusent d’offrir un trop gros contrat à l’attaquant de 28 ans pour éviter de reproduire la même erreur qu’avec Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a le choix entre ces deux destinations ! https://t.co/iPWHTRpLR5 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Rendez-vous fixé en fin de saison entre Ousmane Dembélé et le PSG Le PSG et Ousmane Dembélé auraient donc repoussé les pourparlers à la fin de saison. Les pensionnaires de la Ligue 1 et l’international français feront un point sur la situation après l’exercice 2025-2026, en fonction du parcours en Ligue des champions. Le PSG ne serait pas dans l’urgence, puisque le contrat du joueur expire en juin 2028. Une offre idéale a d’ailleurs été évoquée sur La Chaîne L’Equipe.