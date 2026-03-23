Mercato - PSG : «Les Beatles» de l'OM, voilà pourquoi il a refusé Paris !

L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain entretiennent une certaine rivalité depuis les années Tapie et Canal+. Les deux équipes ont souvent cherché à attirer les mêmes joueurs pendant les mercato. Ce fut le cas d'un champion du monde en 1998 qui a vidé son sac sur les raisons de son choix. Explications.
Un membre de France 98 au PSG ? A la sortie de la Coupe du monde remportée à la maison le 12 juillet 1998, le Paris Saint-Germain a tenté tant bien que mal de mettre la main sur un joueur de la fameuse équipe de France d'Aimé Jacquet. Mais ce fut peine perdue. La faute à l'Olympique de Marseille et son stade survolté qui lui a fait tourner la tête, tout simplement. « Pourquoi j'ai choisi l'Olympique de Marseille ? Pour le Vélodrome ».
«J'ai le choix entre Marseille, Paris et Monaco»
C'est le témoignage livré par Robert Pirès pour Canal+ dans l'émission : La Boutique de Canal+ ces dernières heures. « En fait, j'avais besoin de cette alternative entre le moment où je suis dans un club familial et je dois basculer dans un club où il y aura une certaine pression. J'ai le choix entre Marseille, Paris et Monaco. Il faut faire un choix. Je choisis l'OM parce qu'il y a Rolland Courbis qui m'appelle et qui me veut absolument. Mais bizarrement, il me veut dans un registre que je ne connaissais plus, en numéro 10. Et je lui dis : « Ca fait six ans que je ne joue pas dans ce rôle là » et il me dit : « si si, tu vas jouer numéro 10 ». Je pense que ça s'est plutôt bien passé ».
«Je n'ai même pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Les Beatles, ça devait être un peu la même chose»
Le fait de jouer dans une ferveur aussi spéciale à l'Orange Vélodrome de l'OM et qui plus est avec les deux autres champions du monde Laurent Blanc et Christophe Dugarry, Robert Pirès a eu l'impression de faire partie des « Beatles ». « France 98 à l'OM avec Laurent Blanc, Christophe Dugarry et moi ? Le premier jour où on est arrivés à la Commanderie parce qu'on vient d'être sacrés champions du monde, je n'ai même pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Les Beatles, ça devait être un peu la même chose. Ils avaient mis le feu au camp d'entraînement, je n'ai jamais vu un centre avec autant de monde. En fait, je signe à l'OM pour ça. C'est juste la Commanderie et je sais très bien qu'en allant au Vélodrome ce serait complètement différent. Et je ne me suis pas trompé ». Et après deux saisons à Marseille, Pirès s'envolait pour Arsenal pour devenir un « Invincible ».