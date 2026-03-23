Mercato - PSG : «Les Beatles» de l'OM, voilà pourquoi il a refusé Paris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain entretiennent une certaine rivalité depuis les années Tapie et Canal+. Les deux équipes ont souvent cherché à attirer les mêmes joueurs pendant les mercato. Ce fut le cas d'un champion du monde en 1998 qui a vidé son sac sur les raisons de son choix. Explications.

Un membre de France 98 au PSG ? A la sortie de la Coupe du monde remportée à la maison le 12 juillet 1998, le Paris Saint-Germain a tenté tant bien que mal de mettre la main sur un joueur de la fameuse équipe de France d'Aimé Jacquet. Mais ce fut peine perdue. La faute à l'Olympique de Marseille et son stade survolté qui lui a fait tourner la tête, tout simplement. « Pourquoi j'ai choisi l'Olympique de Marseille ? Pour le Vélodrome ».

"Un des stades où il y a le plus d'ambiance en Europe" 🤩



Quand l’OM a convaincu un champion du monde grâce au Vélodrome 🏟️



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«J'ai le choix entre Marseille, Paris et Monaco» C'est le témoignage livré par Robert Pirès pour Canal+ dans l'émission : La Boutique de Canal+ ces dernières heures. « En fait, j'avais besoin de cette alternative entre le moment où je suis dans un club familial et je dois basculer dans un club où il y aura une certaine pression. J'ai le choix entre Marseille, Paris et Monaco. Il faut faire un choix. Je choisis l'OM parce qu'il y a Rolland Courbis qui m'appelle et qui me veut absolument. Mais bizarrement, il me veut dans un registre que je ne connaissais plus, en numéro 10. Et je lui dis : « Ca fait six ans que je ne joue pas dans ce rôle là » et il me dit : « si si, tu vas jouer numéro 10 ». Je pense que ça s'est plutôt bien passé ».