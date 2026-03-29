Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour ce transfert à 90M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG fait déjà l'objet de nombreuses spéculations en vue du prochain mercato estival, et il est notamment question de la possible arrivée d'un champion du Monde argentin, dont la valeur est estimée à 90M€ sur le marché des transferts. Mais à en croire les toutes dernières tendances dégagées dans ce dossier, le PSG aura du mal à recruter ce joueur.

À quoi faut-il s'attendre pour le prochain mercato estival du PSG ? Comme chaque saison, les spéculations vont bon train au sujet du club de la capitale, qui pourrait préparer quelques folies sur le marché des transferts. L'EQUIPE évoquait dernièrement un intérêt persistant des dirigeants du PSG pour Enzo Fernandez (25 ans), le milieu de terrain argentin de Chelsea, dont la valeur actuelle est estimée à 90M€. Mais ce transfert est-il vraiment d'actualité pour le PSG ?

Mercato - PSG : C’est décidé pour l’avenir de Luis Enrique, «ça ne fait plus de doute» https://t.co/bMaDPP70LP — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Rosenior réagit pour Enzo Fernandez au PSG Liam Rosenior, l'entraîneur de Chelsea, a récemment démenti cette possibilité en conférence de presse : « L'intérêt du PSG pour Enzo Fernandez ? J'ai une relation très étroite avec Enzo Fernandez [...] Depuis que je suis ici, aucun joueur ne m'a jamais dit vouloir partir cet été. Enzo Fernandez se sent bien ici », a confié le coach anglais de Chelsea sur la rumeur Enzo Fernandez au PSG. Et ce n'est pas tout.