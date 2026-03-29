Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour ce transfert à 90M€ !

Le PSG fait déjà l'objet de nombreuses spéculations en vue du prochain mercato estival, et il est notamment question de la possible arrivée d'un champion du Monde argentin, dont la valeur est estimée à 90M€ sur le marché des transferts. Mais à en croire les toutes dernières tendances dégagées dans ce dossier, le PSG aura du mal à recruter ce joueur.
À quoi faut-il s'attendre pour le prochain mercato estival du PSG ? Comme chaque saison, les spéculations vont bon train au sujet du club de la capitale, qui pourrait préparer quelques folies sur le marché des transferts. L'EQUIPE évoquait dernièrement un intérêt persistant des dirigeants du PSG pour Enzo Fernandez (25 ans), le milieu de terrain argentin de Chelsea, dont la valeur actuelle est estimée à 90M€. Mais ce transfert est-il vraiment d'actualité pour le PSG ?
Rosenior réagit pour Enzo Fernandez au PSG
Liam Rosenior, l'entraîneur de Chelsea, a récemment démenti cette possibilité en conférence de presse : « L'intérêt du PSG pour Enzo Fernandez ? J'ai une relation très étroite avec Enzo Fernandez [...] Depuis que je suis ici, aucun joueur ne m'a jamais dit vouloir partir cet été. Enzo Fernandez se sent bien ici », a confié le coach anglais de Chelsea sur la rumeur Enzo Fernandez au PSG. Et ce n'est pas tout.
« Il me semble intransférable »
Le journaliste du Parisien Laurent Perrin a récemment indiqué dans un chat avec les internautes que le dossier Enzo Fernandez n'était pas d'actualité pour le PSG : « On a effectivement pu lire des articles faisant état d'un intérêt du PSG pour Enzo Fernandez. Nous n'avons pas du tout ces retours. Selon nos informations, il ne figure pas parmi les joueurs ciblés par le PSG. C'est un très bon joueur, mais il est sous contrat jusqu'en 2032 et Transfermakt estime sa valeur à 90 M€. Donc ce transfert est loin d'être fait. Surtout à Paris. Enzo Fernandez est un joueur très intéressant, de top niveau mondial et il apporterait la grinta qui fait parfois défaut à Paris. Mais comme je l'ai dit, il me semble intransférable. Il est sous contrat jusqu'en 2032 et coûterait plus de 90 M€ », explique-t-il. Le verdict semble donc très clair sur ce dossier...