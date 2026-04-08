Mercato - PSG : Le transfert impossible, c'est annoncé sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG devrait se montrer plus actif que lors des mois précédents durant lesquels le club de la capitale avait été relativement discret. Néanmoins, une rumeur évoqué en Espagne semble déjà prendre fin comme c'est annoncé sur RMC.

Ces derniers jours, la presse espagnole a fait état d'un intérêt du PSG pour Eduardo Camavinga, qui ne semble plus en odeur de sainteté au Real Madrid. Il faut dire que le milieu de terrain français avait déjà été annoncé dans le viseur parisien au moment de son départ du Stade Rennais. Cependant, selon les informations d'Edgar Groleau, correspondant à Madrid pour RMC, ce transfert semble impossible.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Real Madrid have offered Eduardo Camavinga to Chelsea in a proposed swap deal for Enzo Fernández this summer.



Madrid value Camavinga around €50m and want to use him as a makeweight plus additional cash to land the Argentine World Cup winner.



— @lequipe pic.twitter.com/9Tx4pl4UlN — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 6, 2026

Camavinga, transfert impossible au PSG ? « Le joueur est très bien à Madrid, ses proches aussi. Il est très apprécié au club, que ce soit de la part de ses coéquipiers notamment Vinicius Jr avec qui il est extrêmement ami, du clan français évidemment, il est aussi apprécié par la direction. Il a encore cette valeur marchande et on sait qu'il n'y a pas non plus 15 000 joueurs hormis Mbappé, Bellingham et Vinicius qui ont une très grosse valeur marchande dont tu peux te servir pour recruter d'autres joueurs. C'est le club de sa vie, il est bien à Madrid et a envie de réussir et il a montré qu'il était capable d'être titulaire », confie-t-il au micro de Génération After sur RMC.