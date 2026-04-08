Mercato - PSG : Le transfert impossible, c'est annoncé sur RMC !

L'été prochain, le PSG devrait se montrer plus actif que lors des mois précédents durant lesquels le club de la capitale avait été relativement discret. Néanmoins, une rumeur évoqué en Espagne semble déjà prendre fin comme c'est annoncé sur RMC.
Ces derniers jours, la presse espagnole a fait état d'un intérêt du PSG pour Eduardo Camavinga, qui ne semble plus en odeur de sainteté au Real Madrid. Il faut dire que le milieu de terrain français avait déjà été annoncé dans le viseur parisien au moment de son départ du Stade Rennais. Cependant, selon les informations d'Edgar Groleau, correspondant à Madrid pour RMC, ce transfert semble impossible.
Camavinga, transfert impossible au PSG ?
« Le joueur est très bien à Madrid, ses proches aussi. Il est très apprécié au club, que ce soit de la part de ses coéquipiers notamment Vinicius Jr avec qui il est extrêmement ami, du clan français évidemment, il est aussi apprécié par la direction. Il a encore cette valeur marchande et on sait qu'il n'y a pas non plus 15 000 joueurs hormis Mbappé, Bellingham et Vinicius qui ont une très grosse valeur marchande dont tu peux te servir pour recruter d'autres joueurs. C'est le club de sa vie, il est bien à Madrid et a envie de réussir et il a montré qu'il était capable d'être titulaire », confie-t-il au micro de Génération After sur RMC.
«C'est le club de sa vie, il est bien à Madrid»
De toute façon, Edgar Groleau assure pour le moment, le PSG n'est pas venu aux renseignements pour Eduardo Camavinga : « Il n'y a rien de concret pour un éventuel départ et ce n'est pas le souhait du joueur. Mais au Real Madrid, tu ne peux pas ne pas être au niveau requis pendant des mois et espérer continuer. Il va falloir un rebond pour lui et il est le premier conscient que c'est une période charnière pour lui avec la Coupe du monde notamment ».