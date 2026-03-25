Mercato - PSG : Le transfert d’un grand nom est validé, «il est compatible»

Depuis maintenant plusieurs années, le PSG est annoncé sur les traces d'un grand nom du football évoluant à l'étranger et considéré comme une référence mondiale à son poste. Ce joueur en question arrivera d'ailleurs en fin de contrat à l'issue de la saison, et Pierre Ménès valide son profil pour venir renforcer le PSG même s'il ne croit plus du tout à son transfert.
Comme à chaque période de mercato, le PSG pourrait se montrer actif l'été prochain, d'autant qu'il existera des opportunités de marché à exploiter pour le directeur sportif parisien, Luis Campos. Ce dernier est notamment annoncé depuis plusieurs années sur les traces d'un compatriote portugais avec lequel il avait déjà travaillé par le passé à l'AS Monaco et qu'il souhaitait attirer au PSG. Un grand nom du football, qui arrivera au terme de son contrat avec Manchester City en juillet prochain : Bernardo Silva (31 ans).
« On se parle souvent »
D'ailleurs, dans un entretien accordé à Téléfoot en janvier 2025, Bernardo Silva avait confirmé l'intérêt que lui portait Luis Campos au PSG depuis quelques années : « Luis Campos est un ami sur le plan professionnel, j’aimais beaucoup travailler avec lui, il m’a beaucoup aidé à Monaco. On se parle souvent, on s’est parlé c’est vrai. Mais moi j’étais bien à City, c’est le club qui m’a donné 6 Premier Leagues et une Ligue des Champions en 7 ans. Je ne voulais pas… Je me sentais bien ici, je suis très, très heureux », a confié le milieu offensif portugais de Manchester City. Mais son arrivée serait-elle une bonne chose pour le PSG ?
Ménès valide Silva au PSG, mais...
Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a validé la piste Bernardo Silva pour le PSG, mais n'y croit plus du tout : « En valeur absolue, j’ai envie de dire pourquoi pas. Après, le raisonnement de Luis Enrique n’est pas forcément celui de tout le monde. Pour le coup, Bernardo Silva semble totalement Luis Enrique-compatible, mais il y en a des joueurs comme ça, il y en a plein : Julian Alvarez, Andrey Santos… Des joueurs capables de jouer à plusieurs postes, polyvalents, et dont le jeu est plus basé sur la technique que sur le physique. Mais Bernardo Silva, depuis le temps qu’on en parle au PSG et que ça ne s’est pas fait, ça se fera jamais à mon avis », lâche Ménès. Voilà qui est clair.