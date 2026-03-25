Mercato - PSG : Le transfert d’un grand nom est validé, «il est compatible»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis maintenant plusieurs années, le PSG est annoncé sur les traces d'un grand nom du football évoluant à l'étranger et considéré comme une référence mondiale à son poste. Ce joueur en question arrivera d'ailleurs en fin de contrat à l'issue de la saison, et Pierre Ménès valide son profil pour venir renforcer le PSG même s'il ne croit plus du tout à son transfert.

Comme à chaque période de mercato, le PSG pourrait se montrer actif l'été prochain, d'autant qu'il existera des opportunités de marché à exploiter pour le directeur sportif parisien, Luis Campos. Ce dernier est notamment annoncé depuis plusieurs années sur les traces d'un compatriote portugais avec lequel il avait déjà travaillé par le passé à l'AS Monaco et qu'il souhaitait attirer au PSG. Un grand nom du football, qui arrivera au terme de son contrat avec Manchester City en juillet prochain : Bernardo Silva (31 ans).

Mercato - PSG : Un attaquant rêve d'un transfert, la solution miracle a été trouvée ? https://t.co/YZmplw10A8 — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« On se parle souvent » D'ailleurs, dans un entretien accordé à Téléfoot en janvier 2025, Bernardo Silva avait confirmé l'intérêt que lui portait Luis Campos au PSG depuis quelques années : « Luis Campos est un ami sur le plan professionnel, j’aimais beaucoup travailler avec lui, il m’a beaucoup aidé à Monaco. On se parle souvent, on s’est parlé c’est vrai. Mais moi j’étais bien à City, c’est le club qui m’a donné 6 Premier Leagues et une Ligue des Champions en 7 ans. Je ne voulais pas… Je me sentais bien ici, je suis très, très heureux », a confié le milieu offensif portugais de Manchester City. Mais son arrivée serait-elle une bonne chose pour le PSG ?