Mercato - PSG : Le salaire exorbitant que cette star avait réclamé…Paris a dit oui !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les premières années du projet QSI au PSG ont notamment été marquées par les grosses sommes investies sur le marché des transferts afin de recruter des stars au sein du club de la capitale. Et l'un des anciens joueurs majeurs du PSG n'avait pas hésité à réclamer un contrat en or, avouant même avoir été surpris que les dirigeants parisiens cèdent à ses demandes.

Racheté par le Qatar à l'été 2011, le PSG avait subitement changé de monde et disposait de moyens financiers beaucoup plus conséquents qu'auparavant. Une situation qui a donc logiquement entraîné quelques folies sur le marché des transferts, et la première star internationale à avoir accepter de débarquer au PSG n'était autre qu'un certain Zlatan Ibrahimovic, recruté en provenance du Milan AC en 2012. Pourtant, au départ, le buteur suédois n'avait aucune envie de signer dans la capitale et il l'a fait savoir quelques années plus tard dans son autobiographie, sortie en 2018.

Mercato - PSG : Il négocie un appartement bien placé avant de signer son contrat ! https://t.co/BAfRvkggKX — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Ibrahimovic ne voulait pas du PSG Zlatan Ibrahimovic s'est lâché sur les coulisses de son transfert au PSG en 2012 : « Quand j’ai parlé à Mino (Raiola), je lui ai dit que nous rendrions la tâche difficile au PSG. Deuxièmement, je voulais garder le même salaire que je recevais à Milan et je voulais qu’ils disent quelque chose du genre : " Mec, tu exagères complètement, c’est assez. " C’était un moyen de les faire se retirer », confie l'ancien buteur du PSG, qui avait donc une stratégie claire pour faire capoter son arrivée en France en réclamant un salaire exorbitant.